經典賽／韓投高永表難忘12強賽敗給台灣 盼WBC再次對決

第6屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，台灣要在C組面對日本、韓國等隊伍，韓國投手高永表受訪說，如果有機會，他希望再次登板對決台灣，為2024年12強賽的敗投復仇。

「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）報導，高永表曾於2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier12）的B組小組賽主投台灣，但他僅投2局就被敲出5支安打，其中包括2發全壘打，狂失6分而吞下敗投。

韓國隊當年不僅輸給台灣，且在小組賽就慘遭淘汰。台灣隊則於12強賽決戰擊倒日本，首次奪下冠軍。

現年34歲的高永表今天在澳洲南部城市吉朗（Geelong）春訓時受訪表示：「上次賽事（12強賽）的一場關鍵戰役中，我表現失常…那次經驗讓我反思很多。」

高永表指出，由於本屆世界棒球經典賽（WBC）可能是他最後一次參加國際賽，「我希望不留遺憾，全力以赴」。

他還談到：「若問我最想投哪場比賽，我肯定會說是對上台灣的比賽…我想再遇上台灣隊。」

高永表提到：「韓國首場比賽（對戰捷克）至關重要，我們需要贏得這一戰來打出士氣。」

高永表也喊話，韓國贏下第一場比賽後，想要好好迎戰日本隊，然後依序擊敗台灣和澳洲，闖入在美國進行的8強戰。