經典賽／中華隊預賽首見4天4戰 首納16投應戰

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華隊在本屆經典賽首度面對四連戰考驗，投手戰力更成關鍵，30人名單帶了16位投手。左起：林昱珉、徐若熙、古林睿煬。圖／聯合報系資料照片
中華隊在本屆經典賽首度面對四連戰考驗，投手戰力更成關鍵，卅人名單帶了十六位投手，不僅是隊史首見，也是本屆經典賽預賽Ｃ組帶最多投手的球隊，以「人海戰術」尋求扭轉悲慘的歷史數據。

回顧中華隊慘澹的經典賽戰果，最佳戰績僅止二○一三年打進八強，其餘皆止步預賽、三度分組墊底，投手表現堪稱致命傷，十七場比賽合計一四八局狂失一二三分（責失一一四分），防禦率高達六點九三，場均丟掉七點二四分，打線再神勇都難回天。

中華隊過去都帶十三或十四名投手，本屆面對四天四戰考驗，首度納入十六位投手應戰，其中有九位旅外投手，中職戰力加入胡智爲、陳冠宇、曾峻岳都是上屆班底，張奕林凱威、鄭浩均、林詩翔都將首度挑戰經典賽。

大聯盟官網特別點名運動家隊三雄，左投林維恩去年在菜鳥賽季就光速晉升三級，從一Ａ到高階一Ａ再到二Ａ，莊陳仲敖、沙子宸則是控球優異的右投，響尾蛇體系的左投林昱珉則已是國家隊常客。

經典賽在正規賽季前就登場，對球數設有嚴格限制，首輪單場最多六十五球，超過五十球需休四天、超過卅球需休一天，連兩天出賽需休一天，對於投手的使用需求本就較大，包括中華隊在內，本屆共有十一隊帶十六位投手以上。至於中華隊同組對手，以日本隊十四投最少，南韓、捷克、澳洲隊都是帶十五位投手。

