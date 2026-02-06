經典賽／中華隊名單揭曉 12旅外選手入陣

中華隊經典賽卅人名單正式亮牌，首度納入美籍台裔戰力，效力美國職棒小熊體系的內野手龍恩、守護者體系的外野手費爾柴德披上藍白ＣＴ戰袍，十二位旅外選手也是史上新高，力拚在本屆世界棒球經典賽挑戰史上最佳成績。

中華隊卅人名單納入十六位投手、三位捕手、七位內野手、四位外野手，經典賽對於選手參賽資格認定可上溯到父母血緣、領地或取得永久居留等方式。中華隊過去五屆以「純本土」作戰、不曾啟用外籍選手，本屆首度將邀請發向海外爭取美籍台裔選手，獲得「費仔」、「龍仔」點頭，確定為中華隊出賽。名單中還有七位旅美、五位旅日選手，合計十二位旅外選手，打破二○○九年十一位旅外紀錄。

本屆最高齡選手為卅五歲左投陳冠宇，累積三屆經典賽資歷，也追平潘威倫、陳鴻文的台灣投手紀錄；最年輕選手則為兩位二○○五年十一月出生的廿歲投手張峻瑋和林維恩。

美國隊、多明尼加隊各自擁有廿二、十六名全明星球員，陣容最豪華，日本隊由包括大谷翔平、山本由伸等九名大聯盟球員領軍，被視為奪冠呼聲最高的三支球隊。

中華隊陣中擁有大聯盟資歷的選手有張育成、林子偉、胡智爲、鄭宗哲、費爾柴德，星度不如其他球隊，但有六人是在美職各隊農場體系排名前卅的潛力新秀，人數為廿支參賽球隊之最，分別為老虎農場第六李灝宇、小熊農場第六龍恩、運動家農場第十九林維恩、運動家農場第廿莊陳仲敖、運動家農場第廿九沙子宸。

大聯盟官網記者克萊爾報導中提到，「龍恩將披上中華隊戰袍，回應自己的血統根源，希望幫助這支十二強驚奇奪冠的隊伍再次爆冷擊敗日本隊。」他也在個人社群上提到，墨西哥、加拿大、中華隊是自己看好的黑馬球隊，甚至可能一路挺進。

中華隊尋求繼二○一三年後再闖八強、前進邁阿密，目前正於左營國訓中心進行第一階段集訓，十三、十四日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行練習賽，年假休息四天後於十九日在台北大巨蛋展開第二階段集訓；中華隊將在廿六、廿七日過招日職軟銀、火腿隊，廿八日飛往日本宮崎進行兩場官辦熱身賽，全力備戰三月五日開打的正式比賽。