回首台灣棒球榮耀與低潮！《中華隊×經典賽20年》募資上線
世界棒球經典賽自2006年起開始舉辦，中華隊過去5屆皆有參與。報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄20年來經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，經典賽是世界棒球的最高殿堂，每屆總有著令人難忘的歷史鏡頭，讓人哭、讓人笑、讓人拍桌、讓人狂吼，那是屬於所有台灣人「同在一起」的感動。
＼想支持《#中華隊X經典賽20年》的人看過來／
嘖嘖募資限定優惠價💥
✔️ 最低價𝟑𝟒折開搶，直接現省$𝟐,𝟒𝟎𝟎
✔️ 下單就送CT燙片(三款隨機乙款)
⏳ 橫跨 2006~2026
從首次踏上國際舞台的震撼，到八強榮耀與低潮困境，再到新世代球員崛起，完整呈現中華隊的蛻變歷程，也展望2026新挑戰！
📖 精彩亮點搶先看
● 全台唯一！中華隊20年經典賽完整記錄
● 精選《聯合報》《民生報》歷年報導，重現賽場畫面
● 深度訪談球員真心，第一視角看比賽
● 獨家「棒球小教室」，解析戰術與比賽觀念，從「看球」進階到「看懂球」
點擊搶先收藏▸▸▸ https://udntimelink.pse.is/8nv9k3
把中華隊經典賽記憶帶回家！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言