回首台灣棒球榮耀與低潮！《中華隊×經典賽20年》募資上線

世界棒球經典賽自2006年起開始舉辦，中華隊過去5屆皆有參與。報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄20年來經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，經典賽是世界棒球的最高殿堂，每屆總有著令人難忘的歷史鏡頭，讓人哭、讓人笑、讓人拍桌、讓人狂吼，那是屬於所有台灣人「同在一起」的感動。

嘖嘖募資限定優惠價💥

✔️ 最低價𝟑𝟒折開搶，直接現省$𝟐,𝟒𝟎𝟎

✔️ 下單就送CT燙片(三款隨機乙款)

⏳ 橫跨 2006~2026

從首次踏上國際舞台的震撼，到八強榮耀與低潮困境，再到新世代球員崛起，完整呈現中華隊的蛻變歷程，也展望2026新挑戰！

📖 精彩亮點搶先看

● 全台唯一！中華隊20年經典賽完整記錄

● 精選《聯合報》《民生報》歷年報導，重現賽場畫面

● 深度訪談球員真心，第一視角看比賽

● 獨家「棒球小教室」，解析戰術與比賽觀念，從「看球」進階到「看懂球」

點擊搶先收藏▸▸▸ https://udntimelink.pse.is/8nv9k3

把中華隊經典賽記憶帶回家！