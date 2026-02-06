回首台灣棒球榮耀與低潮！《中華隊×經典賽20年》募資上線

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全台唯一新聞紀實棒球訂製書《中華隊ｘ經典賽20年》| 熱血應援台灣棒球，我們不缺席！
世界棒球經典賽自2006年起開始舉辦，中華隊過去5屆皆有參與。報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄20年來經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，經典賽是世界棒球的最高殿堂，每屆總有著令人難忘的歷史鏡頭，讓人哭、讓人笑、讓人拍桌、讓人狂吼，那是屬於所有台灣人「同在一起」的感動。

＼想支持《#中華隊X經典賽20年》的人看過來／

https://udntimelink.pse.is/8nv9k3

嘖嘖募資限定優惠價💥

✔️ 最低價𝟑𝟒折開搶，直接現省$𝟐,𝟒𝟎𝟎

✔️ 下單就送CT燙片(三款隨機乙款)

⏳ 橫跨 2006~2026

從首次踏上國際舞台的震撼，到八強榮耀與低潮困境，再到新世代球員崛起，完整呈現中華隊的蛻變歷程，也展望2026新挑戰！

📖 精彩亮點搶先看

● 全台唯一！中華隊20年經典賽完整記錄

● 精選《聯合報》《民生報》歷年報導，重現賽場畫面

● 深度訪談球員真心，第一視角看比賽

● 獨家「棒球小教室」，解析戰術與比賽觀念，從「看球」進階到「看懂球」

點擊搶先收藏▸▸▸ https://udntimelink.pse.is/8nv9k3

把中華隊經典賽記憶帶回家！

經典賽 WBC中華隊
相關新聞

經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

世界棒球經典賽將於3月初登場，20支球隊參賽名單今天（6日）正式揭曉，日本媒體《Sponichi》點評與日本同列C組的中華隊「相當熟悉日本棒球節奏」，是小組賽日本隊的頭號勁敵。

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

