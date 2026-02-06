經典賽／21歲入選中華隊 彰藝校友沙子宸被譽為彰化之光

畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸，名列世界經典賽（WBC）中華隊的30人名單，消息傳回母校，師生都引以為榮。長期關注沙子宸發展的彰化縣長王惠美，稱讚他是彰化之光，也期待全體縣民一起為沙子辰加油。

彰化藝術高中指出，沙子宸並非傳統科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受系統化棒球訓練，憑藉高度自律、堅定意志與過人天賦，在短短4年內站上國際舞台，年僅21歲即入選WBC中華隊，成為名單中最年輕投手之一。

身高190公分的沙子宸具備優異身材條件與投球爆發力，最快球速突破150公里，早已獲得美職球探肯定，由奧克蘭運動家持續培育。去年在WBC資格賽對戰南非隊擔任先發，臨場表現穩健成熟，展現新世代投手的國際競爭力，讓國人對台灣棒球的未來充滿期待。

彰化藝術高中表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹「走出校園，世界很大、機會很多」。2025年黑豹旗期間，他也特地返校到場為學弟加油。