經典賽／林安可開心首度進入正選名單 live BP對戰隅田知一郎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。本報資料照片
林安可首度入選世界棒球經典賽中華隊正選名單，目前正隨西武春訓的他，也在今天進行實戰投打練習，他坦言狀況還在調整中，會盡全力準備好自己。

林安可上屆進入集訓名單，但在36人取30人的過程中被淘汰，這回終於將首度挑戰強度最高的經典賽，他也說：「能被選上真的很開心。」

林安可今天進行live BP，對戰12強國手、本屆經典賽日本隊支援選手的隅田知一郎，使用經典賽比賽用球，面對第1球直球就打斷球棒。

談到目前調整狀況，林安可表示，這是自己第一次在實戰中面對比賽用球，「感覺自己還沒有完全調整好，接下來還要趕快適應。」日本媒體提到他在2024年世界12強棒球賽複賽對日本隊擊出全壘打，將是有力的4棒人選。

經典賽
相關新聞

經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

世界棒球經典賽將於3月初登場，20支球隊參賽名單今天（6日）正式揭曉，日本媒體《Sponichi》點評與日本同列C組的中華隊「相當熟悉日本棒球節奏」，是小組賽日本隊的頭號勁敵。

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

