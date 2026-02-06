經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

世界棒球經典賽將於3月初登場，20支球隊參賽名單今天（6日）正式揭曉，日本媒體《Sponichi》點評與日本同列C組的中華隊「相當熟悉日本棒球節奏」，是小組賽日本隊的頭號勁敵。

日媒以「台灣投手陣容以徐若熙、古林睿煬等日職投手為核心，熟知日本棒球成為首輪最大勁敵？」為題分析中華隊戰力。報導首先提到被譽為「台灣第一右投」的徐若熙在休賽季引發日美多支球隊競逐，最終以3年推測15億日圓（約新台幣3億元）合約加盟福岡軟銀鷹，最快球速可達158公里，搭配多樣變化球，2023年更榮獲台灣大賽MVP，國際賽經驗與壓制力兼具。

而原本被寄予先發重任、效力美國職棒休士頓太空人的鄧愷威則因故辭退，也讓徐若熙確定成為輪值核心。

日媒指出，除徐若熙外，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬、孫易磊等人，也將成為中華隊投手戰力的重要支柱，多名投手對日本打者與比賽節奏相當熟悉，成為對戰日本的一大優勢。

打線方面，日媒提到效力埼玉西武獅隊的林安可、在大聯盟累積235場出賽的張育成，以及2024年世界12強棒球賽幫助中華隊首度奪冠、榮獲MVP的陳傑憲，還有混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍恩（Jonathan Long）。

《Sponichi》特別提到，中職中更有不少具備日本職棒背景的教練，包含前歐力士猛牛隊球員、現任中信兄弟隊總教練平野惠一，富邦悍將也由後藤光尊執掌兵符，長期累積下來，使台灣球員對日本棒球文化與戰術理解更加深刻。

文章最後寫道，曾在世界12強賽擊敗日本奪冠的實績，也成為中華隊的重要底氣，再加上對日本棒球的高度熟悉，中華隊可說是本屆WBC第一輪小組賽中，日本隊最不容忽視的頭號勁敵。