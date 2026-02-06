經典賽／美國隊夢幻陣容目標只有奪冠 總管：感謝各球團鼎力相助

美國隊今天敲定2026年世界棒球經典賽的參賽名單，全隊包含2名現任塞揚獎得主、多名年度最有價值球員，「法官」賈吉（Aaron Judge）將任隊長，全隊目標只有冠軍。

路透社報導，儘管許多球員先前即表達參賽意願，但出爐名單顯示，美國隊將重心放在強大投手群與堅強內野戰力，僅有4名主力外野手。

美國隊總管希爾（Michael Hill）在聲明中表示：「我們組成這份名單只有一個目標：為美國球迷帶回世界棒球經典賽冠軍。我也要感謝各大球團，願意把這群極具天賦的球員託付給我們。」

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）補充說：「打造這支球隊從不容易，但我們是帶著明確目標與自豪完成」，「這些球員知道把USA穿在胸前代表什麼，我們已準備上陣，把世界棒球經典賽的獎盃帶回家。」

美國僅在2017年贏得過1次世界棒球經典賽冠軍。2023年的決賽中，美國不敵日本。

洋基球星賈吉將擔任隊長，並在外野與老將巴克斯頓（Byron Buxton），以及新生代好手卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）搭檔。

37歲的柯蕭在道奇奪得世界大賽冠軍後結束傳奇生涯，他先前曾表示將在經典賽登板，但實際安排仍不明朗。

美國隊在先發投手方面無需擔憂。美國聯盟賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）與國家聯盟賽揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）將是輪值兩大主力。

美國隊3月6日將在休士頓於小組賽對上巴西，3月9日迎戰墨西哥，3月10日對決義大利。冠軍戰將於3月17日在邁阿密舉行，