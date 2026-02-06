經典賽／楚奧特上屆隊長本屆沒位置？ESPN：因評估保險有難度

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
上屆美國隊長楚奧特因保險難以取得，未納入這屆30人名單內。 美聯社
美國隊今天揭曉30人名單最後兩人，確定沒有上屆隊長楚奧特（Mike Trout），據ESPN報導指出，他是因在初期評估時就被認為難以取得保險，因此並未納入名單內。

楚奧特上屆擔任隊長，帶領美國隊一路挺進決賽，最終不敵日本隊，第27個出局數正是他栽在當時還是天使隊友的大谷翔平再見三振手中，成為上屆經典畫面。

楚奧特曾表達過有意再次參賽，美國隊去年4月從隊長賈吉（Aaron Judge）率先亮牌時，總教練德羅沙（Mark DeRosa）受訪就曾提到，自己有提前告知楚奧特，這回將由賈吉擔任隊長，楚奧特得知後回應「這是應該的」，而賈吉也說希望能與楚奧特一起參賽。

美國隊一路亮牌28人，至今天揭曉最後兩塊拼圖為一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）和投手瓦卡（Michael Wacha），確定楚奧特並未「上車」。ESPN報導引述消息來源指出，這位2023年隊長在評估初期就被認為不太可能獲得保險公司承保。

經典賽
