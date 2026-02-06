經典賽／中華隊再次爆冷擊敗日本？ 大聯盟記者評有機會成「黑馬」

世界棒球經典賽將在3月5日登場，中華隊再次被美媒「看扁」，《CBS Sports》不僅把中華隊排在第18名，還評為「志在參加」。不過，今天大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在X上發文表示，中華隊是本屆經典賽他所看好的黑馬球隊之一。

大聯盟官方今天正式公布各隊30人名單，除了台美混血小將龍恩（Jonathon Long）以及費爾柴德（Stuart Fairchild）首度入選外，包含陳傑憲、林家正、林安可、陳晨威、江坤宇等一共10位世界棒球12強冠軍班底也是一大看點，此外，15名旅外球員也是我國歷屆經典賽以來的新高。

大聯盟記者克萊爾在個人發文寫道：「自2023年打入準決賽以來，墨西哥棒球的發展令人驚嘆，我是他們球隊的忠實球迷。墨西哥、加拿大和中華隊是我看好的3匹黑馬，他們可能會爆冷奪冠。」

大聯盟官網日前則寫道，中華隊面臨的最大問題很簡單：「是否有能力再次爆冷擊敗日本隊？」大聯盟記者指出，2024年世界12強棒球賽中華隊所擊敗的日本隊並沒有像大谷翔平或山本由伸這樣的超級巨星，日本對上中華隊勢必將全力以赴、一雪前恥。