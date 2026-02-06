經典賽／中華隊再次爆冷擊敗日本？ 大聯盟記者評有機會成「黑馬」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
12強賽中華隊擊敗韓國隊，全隊歡呼慶祝。資料照
世界棒球經典賽將在3月5日登場，中華隊再次被美媒「看扁」，《CBS Sports》不僅把中華隊排在第18名，還評為「志在參加」。不過，今天大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在X上發文表示，中華隊是本屆經典賽他所看好的黑馬球隊之一。

大聯盟官方今天正式公布各隊30人名單，除了台美混血小將龍恩（Jonathon Long）以及費爾柴德（Stuart Fairchild）首度入選外，包含陳傑憲、林家正、林安可、陳晨威、江坤宇等一共10位世界棒球12強冠軍班底也是一大看點，此外，15名旅外球員也是我國歷屆經典賽以來的新高。

大聯盟記者克萊爾在個人發文寫道：「自2023年打入準決賽以來，墨西哥棒球的發展令人驚嘆，我是他們球隊的忠實球迷。墨西哥、加拿大和中華隊是我看好的3匹黑馬，他們可能會爆冷奪冠。」

大聯盟官網日前則寫道，中華隊面臨的最大問題很簡單：「是否有能力再次爆冷擊敗日本隊？」大聯盟記者指出，2024年世界12強棒球賽中華隊所擊敗的日本隊並沒有像大谷翔平或山本由伸這樣的超級巨星，日本對上中華隊勢必將全力以赴、一雪前恥。

經典賽 中華隊
相關新聞

經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

世界棒球經典賽將於3月初登場，20支球隊參賽名單今天（6日）正式揭曉，日本媒體《Sponichi》點評與日本同列C組的中華隊「相當熟悉日本棒球節奏」，是小組賽日本隊的頭號勁敵。

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

