經典賽／球評分析中華隊30人名單 捕手、外野手抉擇考量

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單今天公布，捕手抉擇以及外野只帶4人引起討論，球評王翊亘分析，捕手蔣少宏的阻殺能力能夠因應WBC規則，野手林子偉有功能性考量。

這屆經典賽中華隊選進16名投手是歷屆最多，也因此在野手挑選上以多功能球員為主，將擔任經典賽賽事球評的王翊亘指出，多守位球員讓教練團能夠彈性調度，「針對球員近況去搭配這是一個優勢。」

3位捕手中，林家正、吉力吉撈．鞏冠都是世界12強棒球賽冠軍隊成員，由蔣少宏擠下戴培峰成為第3人，王翊亘表示，應該是近況加上阻殺的考量，「蔣少宏去年在中職阻殺狀況不錯，經典賽規則有利於發動速度戰。」經典賽比照美國職棒大聯盟加大壘包，盜壘所需時間因此縮短。

這次名單只帶了4名外野手，王翊亘也認為確實比較吃緊，屆時應該會以費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳傑憲、陳晨威為主，雖然沒有多帶外野手宋晟睿，列在內野手的林子偉具備可守外野的功能性，「但他（林子偉）守外野的機率應該不高，除非是緊急情況。」

中華隊史上首次加入2位台美混血球員，外野的費爾柴德以及內野手龍恩（Jonathon Long），王翊亘認為對整體戰力很有幫助，慶幸的是兩人是外野及角落野手，加上又是清壘型打者，需要記的暗號、助攻模式不多，融入上不會有太多難題，「應該是著重在讓他們把狀況調整好。」

這次16位投手中只有3位左投，王翊亘評估，林昱珉、林維恩都是先發型態，其中只有陳冠宇是牛棚左投，「這次左投專門對左打的機會不會太高，林昱珉、林維恩可能有球隊的使用規範，應該不會策略性調度，這次比較辛苦的是陳冠宇。」

綜觀整體名單，王翊亘認為已經是一時之選，其中日職福岡軟銀鷹隊20歲年輕投手張峻瑋入選受到比較多討論，但可能跟其他美職體系投手的限制相比，「張峻瑋有更多調度、彈性空間，又是威力型的投手，應該是他入選原因。」