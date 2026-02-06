快訊

經典賽／陳冠宇不容易 台灣8人累積3屆WBC資歷僅3人是投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
35歲左投陳冠宇將是第3次在世界棒球經典賽披上國家隊戰袍，追平台灣選手紀錄。資料照
35歲左投陳冠宇再度入列中華隊30人名單，將是他第3次在世界棒球經典賽披上國家隊戰袍，追平台灣選手紀錄，至此共8人累積3屆經典賽資歷。

陳冠宇原本希望將機會留給年輕選手，因此婉拒參賽，在總教練曾豪駒再三詢問下，最終點頭加入國家隊集訓，今天確定列名30人正選名單，繼2017、23年後再戰經典賽，追平台灣選手紀錄，若加上3次世界12強棒球賽，6次一級賽事則無人能出其右。

過往5屆經典賽累積3度參賽的台灣選手，包括潘威倫、高志綱、林智勝、陳鏞基、陳鴻文、林益全、林哲瑄，陳冠宇成為史上第8人、投手第3人。

相較野手，投手要在經典賽累積3屆出賽更顯不易，潘威倫參與2006、2013、2017年，2009年原本也在大名單，但右肩傷情考量下退賽，而他3屆累積2勝，分別是2006年對中國大陸隊先發、2013年對荷蘭隊中繼奪勝，目前仍是台灣選手最多勝紀錄。陳鴻文則是參與2009、2013、2017年，也累積3屆經典賽資歷。

