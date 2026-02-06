經典賽／日職球星意外王彥程未進名單 讚台灣代表隊很強

日職樂天金鷲球團大使銀次、岡島豪郎今天在青埔運動公園棒球場指導中職樂天桃猿隊選手，適逢經典賽名單公布，兩人期待台日之間能夠有好比賽，也意外前隊友王彥程未入選。

日本職棒退役球星銀次去年來台開球時，曾與時任中華職棒樂天桃猿打擊教練的曾豪駒交流。談到世界棒球經典賽時，銀次表示，「台灣代表隊很強，總教練也是樂天桃猿的（曾豪駒），去年跟他聊了很多打擊的東西。身為日本的選手，希望大家都能好好加油，很期待台灣的比賽。」

然而聽聞前樂天金鷲育成球員王彥程沒有進入中華隊最終名單，銀次與岡島豪郎表情都有些吃驚，好奇說：「真的嗎？為什麼？」兩人談及對王彥程的印象，都異口同聲說：「很厲害。」

「王彥程是一位努力家。」岡島豪郎表示，王彥程通常早上5時就開始訓練，「我也是早上訓練的人，但我到的時候他已經練完了。希望他未來在韓國有好的發展。」王彥程去年在樂天金鷲二軍出賽22場，拿下10勝5敗，防禦率3.26，但仍未轉為正式球員，季後被韓國職棒韓華鷹看上，用亞洲外援名額簽下他。