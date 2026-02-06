經典賽／韓媒點名林昱珉「南韓殺手」 台韓戰成晉級關鍵

快訊

中央社／ 台北6日電
林昱珉12強對南韓一戰表現出色。資料照
世界棒球經典賽今天公布各國30人名單，南韓媒體OSEN用「南韓殺手」形容林昱珉，提到台灣投手群陣容強大，也表示台灣不再是「黑馬」，直言南韓想要晉級8強，與台灣比賽將是關鍵一役。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單中帶入16名投手，其中有9名旅外球員，韓媒OSEN撰文提到，中華隊投手群雖沒有大聯盟現役球員，但旅美、旅日速球派投手多、陣容強大，特別點名在2023年舉行的杭州亞運、2024年世界12強棒球賽都有對南韓登板的投手林昱珉。

現效力亞利桑那響尾蛇的林昱珉目前美職最高層級到小聯盟3A，在杭州亞運預賽對南韓先發，投6局無失分、好投壓制率隊搶勝，金牌戰再度碰頭，投5局失2分吞敗、但也展現一定壓制力；林昱珉在2024年世界12強棒球賽預賽對南韓先發，投4.2局失2分也率隊搶下勝利。

中華隊其餘旅外投手還有美職投手陳柏毓、林維恩、沙子宸、莊陳仲敖，旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋、徐若熙。

韓媒形容，已經不能用「黑馬」形容台灣，台灣是能與南韓抗衡的國家，想要晉級8強，台灣是一定要擊敗的對手，與台灣交手將是關鍵一役；中華隊將於3月8日與南韓在日本東京巨蛋交手。

經典賽
