經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

南韓隊側投高永表在2024年世界12強棒球賽遭到中華隊重擊，再次入選國家隊，他坦言：「如果問我最想在哪一場出賽，我一定會說是台灣。」他說那是遭受震撼教育的一戰，「所以真的很想再對台灣一次。」

文東珠因近期在牛棚時出現肩膀不適，評估後退出國家隊，傳出由高永表遞補他的位置，今天30人名單放榜也確實出現在其中。

34歲的高永表具備2021年東京奧運、2023年經典賽、2024年12強賽資歷，12強賽扛起開幕戰面對中華隊，2局狂失6分，被陳晨威敲滿貫砲，再被陳傑憲掃兩分砲，南韓隊一開局就慘跌，最終在預賽就遭到淘汰。

陳傑憲12強賽面對南韓隊側投高永表轟出全壘打，回本壘時興奮發出歡呼。資料照

高永表坦言，從塞班島集訓時就覺得自己會被淘汰，既然選上了，就是全力扮演好自己的角色，把狀態調整好。

高永表回想12強賽，不諱言第一場比賽的重要性，「那時台灣也是贏了我們，拿到第一場，氣勢一路拉抬到最後奪冠。」他說，所以面對捷克的比賽很重要，「一定要先拿到第一場，接著好好跟日本拚一場，再來擊敗台灣、澳洲，前進美國。」

至於最想面對哪隊，高永表的答案不意外，「當然不是我想對到就一定能對到，但最想再次交手並擊敗的對手，還是台灣，那場比賽太震撼了，如果再次對上，我有能贏的自信，但如果還是輸了，大概也只能接受了吧！」