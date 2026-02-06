快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
12強賽中華隊擊敗韓國隊，全隊歡呼慶祝。資料照
12強賽中華隊擊敗韓國隊，全隊歡呼慶祝。資料照

南韓隊側投高永表在2024年世界12強棒球賽遭到中華隊重擊，再次入選國家隊，他坦言：「如果問我最想在哪一場出賽，我一定會說是台灣。」他說那是遭受震撼教育的一戰，「所以真的很想再對台灣一次。」

文東珠因近期在牛棚時出現肩膀不適，評估後退出國家隊，傳出由高永表遞補他的位置，今天30人名單放榜也確實出現在其中。

34歲的高永表具備2021年東京奧運、2023年經典賽、2024年12強賽資歷，12強賽扛起開幕戰面對中華隊，2局狂失6分，被陳晨威敲滿貫砲，再被陳傑憲掃兩分砲，南韓隊一開局就慘跌，最終在預賽就遭到淘汰。

陳傑憲12強賽面對南韓隊側投高永表轟出全壘打，回本壘時興奮發出歡呼。資料照
陳傑憲12強賽面對南韓隊側投高永表轟出全壘打，回本壘時興奮發出歡呼。資料照

高永表坦言，從塞班島集訓時就覺得自己會被淘汰，既然選上了，就是全力扮演好自己的角色，把狀態調整好。

高永表回想12強賽，不諱言第一場比賽的重要性，「那時台灣也是贏了我們，拿到第一場，氣勢一路拉抬到最後奪冠。」他說，所以面對捷克的比賽很重要，「一定要先拿到第一場，接著好好跟日本拚一場，再來擊敗台灣、澳洲，前進美國。」

至於最想面對哪隊，高永表的答案不意外，「當然不是我想對到就一定能對到，但最想再次交手並擊敗的對手，還是台灣，那場比賽太震撼了，如果再次對上，我有能贏的自信，但如果還是輸了，大概也只能接受了吧！」

12強賽陳晨威敲出滿貫全壘打，徹底擊潰南韓隊先發投手高永表。資料照
12強賽陳晨威敲出滿貫全壘打，徹底擊潰南韓隊先發投手高永表。資料照

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史

王建民熱血吶喊、陳傑憲領軍出戰WBC 台啤「成就經典」號召全民應援下一冠

經典賽／「跆拳甜心」羅嘉翎探班中華隊 陳傑憲妙回：感謝坐著拍

經典賽／陳傑憲接受日媒專訪 回顧12強奪冠路程及賽季艱難

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。