經典賽／「王彥程每天五點就在練習」 前金鷲隊友：他真的很努力

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊參賽名單今天（6日）出爐，24歲旅韓左投王彥程遭割愛，也被點名是中華隊的一大遺珠，而碰巧樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎本週來台3天，參與樂天桃猿隊春訓指導，得知前金鷲隊友沒在經典賽名單中，銀次也驚訝地說：「我以為他有入選？」

昔日樂天金鷲隊球星的銀次、岡島豪郎，目前擔任球團大使，在樂天台日兩球團今年的首波交流中，來台進行為期3天的指導，在桃園青埔運動公園棒球場和桃猿隊的教練團及年輕球員們互動。

歷來曾效力於樂天金鷲隊的台灣球員不少，銀次就分享，過去擔任捕手時期，曾擔任林英傑和林恩宇的捕手，也和已在金鷲隊效力11年的宋家豪有好交情，「他是非常好的人，常常帶珍奶給我喝，他的直球和變化球都很棒，看到他在場上就覺得很安心。」

岡島豪郎則是去年季後結束球員生涯，碰上去年球季一次有4名台灣選手在陣中，他也點名左投王彥程「真的很厲害」，每天一早五點就開始訓練，岡島豪郎表示：「自己也是很早會開始訓練的人， 但每次到球場，王彥程已經做完自己的訓練，真的很努力。」

王彥程過去在樂天金鷲隊超過6年都是育成選手身份，去年更投出生涯年，球速飆破150公里，但沒有等到升為正式球員的機會，今年球季轉戰韓職韓華鷹隊，岡島豪郎說：「希望他能夠完成自己的夢想、達成自己的目標。」

王彥程原本被列入今年經典賽中華隊的集訓名單中，也現身開訓，但沒能入選今天公布的30人正式名單，銀次、岡島豪郎兩名前隊友得知此消息都感到驚訝，也提到，或許他剛到韓職還有一些需要調整的地方，「但他還年輕，還有機會。」