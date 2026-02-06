經典賽／南韓隊老將柳賢振睽違16年再戰 還有4美籍球員助陣

快訊

中央社／ 台北6日電
柳賢振。資料照
柳賢振。資料照

南韓隊今天公布30人名單，38歲左投柳賢振睽違16年再披國家隊戰袍，南韓隊陣中擁有美職大聯盟資歷野手李政厚、金慧成，還有4名美籍韓裔球員助陣。

世界棒球經典賽（WBC）今天公布各隊30人名單，與台灣同組的南韓隊名單也有亮點，38歲投手柳賢振是台灣隊熟悉的對手，生涯在2007年亞洲棒球錦標賽、2009年世界棒球經典賽、2010年廣州亞運都曾對台灣登板壓制。

南韓隊陣中有美職大聯盟資歷球員舊金山巨人隊外野手李政厚、洛杉磯道奇隊內野手金慧成。韓國職棒好手則包括2024年韓國職棒最有價值球員（MVP）金倒永、2025年韓國職棒新人王安賢民等人。

南韓隊此次網羅4名美籍韓裔球員助陣，包括聖路易紅雀隊投手歐布萊恩（Riley O'Brien）、西雅圖水手隊投手唐寧（Dane Dunning）、底特律老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）、休士頓太空人隊內野手惠特科姆（Shay Whitcomb）。

南韓隊由總教練柳志炫領軍，預賽首戰將於3月5日與捷克交手，7日迎戰地主日本，8日與台灣碰頭，9日與澳洲交手。

經典賽
