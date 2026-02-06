快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽各隊30人名單出爐，中華隊名單獲球迷普遍肯定。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
世界棒球經典賽各隊30人名單出爐，中華隊名單獲球迷普遍肯定。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。新科國手出爐後也掀起球迷熱烈迴響，多數肯定這份名單，但也有部分人選引發討論。

編輯推薦

PTT棒球板在MLB Network直播公布各隊名單時，湧入大量推文，中華隊陣中最令球迷振奮的，莫過於兩位美籍助拳人龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），「我們費仔、我們龍仔」、「仔字輩確定」、「我費我龍！」，這也是棒球國家隊首度納入外籍戰力。

左投太少成隱憂？

這次選入的16位投手有多達9名旅外好手，部分球迷擔心只有3名左投不夠用，「3個左投好像有點慘」、「怎不帶王彥程啊？沒啥左投欸」。

但更多人意外的是原本被看好的張弘稜落選、選進張峻瑋，「張峻瑋突然跳出來，頗意外」、「張峻瑋有多少人覺得他擠得掉王彥程跟張弘稜？」、「張弘陵狀況不好嗎？都去集訓了還沒選，結果選了一個去年二軍沒什麼上場、也沒來集訓的張峻偉」、「（張峻瑋）教練團可能有跟軟銀確認他的狀態吧，不然選起來很賭欸」。

外野僅四傑 一個都不能少

4名外野手費爾柴德、林安可、陳傑憲、陳晨威，是大家意料之中的人選，但有不少球迷擔心人數太緊繃，不能出任何意外，「正外野只帶4個」、「外野沒有任何守備組的替補」，也有人覺得無須多慮，「外野4個還好，備用子偉和龍仔也能去守」。

但仍有許多人認為宋晟睿是遺珠，並把內野選進的林子偉一併提出討論，「守備組來講真的應該要帶宋88」、「林子偉換宋88，這名單就好多了」、「還是覺得該帶宋88>主委，內野夠強了，安可不是靠守備」、「內野已經夠多工具人了，功能上來說子偉用法感覺沒有守備組外野88來得有效益吧」。

除此之外，捕手少了2024年12強賽有全壘打表現的戴培峰，也讓不少人感到意外。但有球迷認為不論戴培峰或入選的蔣少宏，定位都是二號捕手，對戰力影響有限。

組隊順利 就看臨場表現

綜合來看，對於這批新國手名單，球迷普遍給予肯定，「太神啦！都是一時之選」、「已經很好的名單了，加油」、「內野史上最強」、「很不錯的選擇了，這麼短時間選出選手不容易」、「除了左投太少這次陣容真的蠻漂亮的」、「這名單有個95分了吧？剩下就看到時候比賽的狀況了」、「說真的，能夠有不少遺珠也不是壞事啦」，也有人提醒「名單是歷屆最頂，但對手也很強」。

經典賽30人名單出爐。圖／中華職棒聯盟提供
經典賽30人名單出爐。圖／中華職棒聯盟提供

經典賽 WBC中華隊 費爾柴德 張弘稜 張峻瑋 林子偉 宋晟睿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

戰力分析／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

經典賽／有158公里火球！20歲張峻瑋入選中華隊

經典賽／江坤宇是「投手的好朋友」 吳復連：10年內無人可取代

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。