經典賽／費仔、龍仔入列！球迷嗨喊「歷屆最頂」 一投一野遺珠掀議

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單終於揭曉，共計16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，其中包括2名美籍戰力和12名旅外選手。新科國手出爐後也掀起球迷熱烈迴響，多數肯定這份名單，但也有部分人選引發討論。

PTT棒球板在MLB Network直播公布各隊名單時，湧入大量推文，中華隊陣中最令球迷振奮的，莫過於兩位美籍助拳人龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），「我們費仔、我們龍仔」、「仔字輩確定」、「我費我龍！」，這也是棒球國家隊首度納入外籍戰力。

左投太少成隱憂？

這次選入的16位投手有多達9名旅外好手，部分球迷擔心只有3名左投不夠用，「3個左投好像有點慘」、「怎不帶王彥程啊？沒啥左投欸」。

但更多人意外的是原本被看好的張弘稜落選、選進張峻瑋，「張峻瑋突然跳出來，頗意外」、「張峻瑋有多少人覺得他擠得掉王彥程跟張弘稜？」、「張弘陵狀況不好嗎？都去集訓了還沒選，結果選了一個去年二軍沒什麼上場、也沒來集訓的張峻偉」、「（張峻瑋）教練團可能有跟軟銀確認他的狀態吧，不然選起來很賭欸」。

外野僅四傑 一個都不能少

4名外野手費爾柴德、林安可、陳傑憲、陳晨威，是大家意料之中的人選，但有不少球迷擔心人數太緊繃，不能出任何意外，「正外野只帶4個」、「外野沒有任何守備組的替補」，也有人覺得無須多慮，「外野4個還好，備用子偉和龍仔也能去守」。

但仍有許多人認為宋晟睿是遺珠，並把內野選進的林子偉一併提出討論，「守備組來講真的應該要帶宋88」、「林子偉換宋88，這名單就好多了」、「還是覺得該帶宋88>主委，內野夠強了，安可不是靠守備」、「內野已經夠多工具人了，功能上來說子偉用法感覺沒有守備組外野88來得有效益吧」。

除此之外，捕手少了2024年12強賽有全壘打表現的戴培峰，也讓不少人感到意外。但有球迷認為不論戴培峰或入選的蔣少宏，定位都是二號捕手，對戰力影響有限。

組隊順利 就看臨場表現

綜合來看，對於這批新國手名單，球迷普遍給予肯定，「太神啦！都是一時之選」、「已經很好的名單了，加油」、「內野史上最強」、「很不錯的選擇了，這麼短時間選出選手不容易」、「除了左投太少這次陣容真的蠻漂亮的」、「這名單有個95分了吧？剩下就看到時候比賽的狀況了」、「說真的，能夠有不少遺珠也不是壞事啦」，也有人提醒「名單是歷屆最頂，但對手也很強」。