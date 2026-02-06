經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien）預計擔任終結者，唐寧（Dane Dunning）則是先發投手。

經典賽對於選手參賽資格認定極寬，上屆日本、南韓都召集美籍選手入列，南韓隊本屆更是一口氣納入4人。總教練柳志炫不願透露到究竟在訪美期間接觸多少韓裔選手，但他指出，從過去的經驗中，觀察到右打、左投後援、先發投手的需求。

柳志炫表示，金河成無法參賽，在隊形上因此有做了一些調整，把目標鎖定在內野手惠特康（Shay Whitcomb）、外野手瓊斯（Jahmai Jones）上，「他們也表達了參賽意願，並說能披上太極旗戰袍是榮耀，我們也很期待他們的加入，能為球隊帶來正向幫助。」

南韓隊專職游擊手只有金周元一人，惠特康也將被設定為游擊人選之一，柳志炫表示，「他表現高度意願，也主動說自己大學時就是擔任游擊手，我們也認為他的能力完全可以勝任。」惠特康雖在大聯盟無游擊守備紀錄，但在小聯盟游擊出賽215場。

至於兩位韓裔投手選才，柳志炫指出，歐布萊恩在大聯盟具有頂級壓制力，將定位終結者，唐寧為先發投手，但因有球數限制，需要提前安排其他2、3名先發投手接力。

柳志炫表示，按照大聯盟規定，4人預計都要到2月28日球隊前往大阪時才能加入，「時差調整也是我們比較擔心的部分，所以我們也在考慮是否提早1到2天抵達大阪，協助他們調整時差。」