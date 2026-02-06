快訊

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
歐布萊恩（Riley O’Brien）預計擔任南韓隊終結者。 美聯社
南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien）預計擔任終結者，唐寧（Dane Dunning）則是先發投手。

經典賽對於選手參賽資格認定極寬，上屆日本、南韓都召集美籍選手入列，南韓隊本屆更是一口氣納入4人。總教練柳志炫不願透露到究竟在訪美期間接觸多少韓裔選手，但他指出，從過去的經驗中，觀察到右打、左投後援、先發投手的需求。

柳志炫表示，金河成無法參賽，在隊形上因此有做了一些調整，把目標鎖定在內野手惠特康（Shay Whitcomb）、外野手瓊斯（Jahmai Jones）上，「他們也表達了參賽意願，並說能披上太極旗戰袍是榮耀，我們也很期待他們的加入，能為球隊帶來正向幫助。」

南韓隊專職游擊手只有金周元一人，惠特康也將被設定為游擊人選之一，柳志炫表示，「他表現高度意願，也主動說自己大學時就是擔任游擊手，我們也認為他的能力完全可以勝任。」惠特康雖在大聯盟無游擊守備紀錄，但在小聯盟游擊出賽215場。

至於兩位韓裔投手選才，柳志炫指出，歐布萊恩在大聯盟具有頂級壓制力，將定位終結者，唐寧為先發投手，但因有球數限制，需要提前安排其他2、3名先發投手接力。

柳志炫表示，按照大聯盟規定，4人預計都要到2月28日球隊前往大阪時才能加入，「時差調整也是我們比較擔心的部分，所以我們也在考慮是否提早1到2天抵達大阪，協助他們調整時差。」

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien...

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

南韓隊連續三屆在世界棒球經典賽止步預賽，戰績慘澹，本屆將上演亞洲三強同組相爭，尋求從C組突圍。南韓媒體今天對總教練柳志炫...

