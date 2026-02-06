快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓隊。 美聯社
南韓隊。 美聯社

南韓隊連續三屆在世界棒球經典賽止步預賽，戰績慘澹，本屆將上演亞洲三強同組相爭，尋求從C組突圍。南韓媒體今天對總教練柳志炫有神奇的提問，擊敗日本隊但淘汰或輸給日本隊但晉級，要選哪一個？讓柳志炫直言這一題太殘酷。

南韓隊今天30人名單正式公布，也確定由美職巨人隊球星李政厚出任隊長，柳志炫對此解釋，因為陣中有多位韓裔和旅外球員，而李政厚是最適合的人選，也是能代表南韓的選手，因此早在去年9月就已經針對隊長一職與他溝通。

柳志炫在名單公布後出席記者會，面對一連串提問，而南韓媒體給了他殘酷的選擇題，「如果只能二選一，擊敗日本隊但分組第三被淘汰，或是輸給日本隊但是晉級第二輪，會選哪一個？」柳志炫回應：「我無法選擇，這個問題太殘酷了。」但他強調：「我們的首要目標就是晉級第二輪。」

南韓隊將在7日晚場面對日本隊，再於8日午場碰上中華隊，由於晚接午的賽程，先前已有韓媒點出抓放可能性，擔憂國家隊在面對日本隊耗光戰力仍輸球，進而在面對中華隊時面臨人手不足的問題。

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

戰力分析／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

經典賽／有158公里火球！20歲張峻瑋入選中華隊

經典賽正選名單揭曉！ 《中華隊×經典賽20年》超酷燙片送你應援中華隊

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien...

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

南韓隊連續三屆在世界棒球經典賽止步預賽，戰績慘澹，本屆將上演亞洲三強同組相爭，尋求從C組突圍。南韓媒體今天對總教練柳志炫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。