經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

南韓隊連續三屆在世界棒球經典賽止步預賽，戰績慘澹，本屆將上演亞洲三強同組相爭，尋求從C組突圍。南韓媒體今天對總教練柳志炫有神奇的提問，擊敗日本隊但淘汰或輸給日本隊但晉級，要選哪一個？讓柳志炫直言這一題太殘酷。

南韓隊今天30人名單正式公布，也確定由美職巨人隊球星李政厚出任隊長，柳志炫對此解釋，因為陣中有多位韓裔和旅外球員，而李政厚是最適合的人選，也是能代表南韓的選手，因此早在去年9月就已經針對隊長一職與他溝通。

柳志炫在名單公布後出席記者會，面對一連串提問，而南韓媒體給了他殘酷的選擇題，「如果只能二選一，擊敗日本隊但分組第三被淘汰，或是輸給日本隊但是晉級第二輪，會選哪一個？」柳志炫回應：「我無法選擇，這個問題太殘酷了。」但他強調：「我們的首要目標就是晉級第二輪。」

南韓隊將在7日晚場面對日本隊，再於8日午場碰上中華隊，由於晚接午的賽程，先前已有韓媒點出抓放可能性，擔憂國家隊在面對日本隊耗光戰力仍輸球，進而在面對中華隊時面臨人手不足的問題。