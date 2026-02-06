快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基「法官」賈吉。 美聯社
洋基「法官」賈吉。 美聯社

美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽，組成星光熠熠豪華陣容，30人名單共有22人具有全明星資歷，寫下經典賽史上之最，團隊合計2471轟、756勝更是令人咋舌。

美國隊投手陣容由史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）領軍，已是史上首度集合前一年度兩位塞揚。若以生涯勝投來看，準名人堂投手克蕭（Clayton Kershaw）攜223勝首度參戰經典賽，當然排名第一，生涯111勝的34歲右投瓦卡（Michael Wacha）居次，接下來是巨人隊強投韋伯（Logan Webb）70勝、小熊隊波伊德（Matthew Boyd）60勝。

打線陣容攤開更是驚人，共有4位「300轟俱樂部」成員，分別是高史密特（Paul Goldschmidt）372轟、賈吉（Aaron Judge）368轟、哈波（Bryce Harper）363轟、史瓦柏（Kyle Schwarber）340轟。

累積超過百轟的選手還有捕手羅利（Cal Raleigh）153轟、史密斯（Will Smith）128轟、內野手布萊格曼（Alex Bregman）209轟、惠特（Bobby Witt Jr.）105轟、外野手巴克斯頓（Byron Buxton）168轟。

美國22人入選過明星賽，不僅為參賽20隊之最，也是經典賽6屆以來新紀錄，列出沒打過明星賽的選手比打過的更快，而這8人為投手麥克林（Nolan McLean）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）、凱勒（Brad Keller）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、內野手圖蘭（Brice Turang）、克萊門特（Ernie Clement）。

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

戰力分析／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

經典賽／有158公里火球！20歲張峻瑋入選中華隊

經典賽／澳洲上屆8強班底17人參戰 未見抗癌鬥士漢崔克斯有原因

經典賽正選名單揭曉！ 《中華隊×經典賽20年》超酷燙片送你應援中華隊

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

南韓隊尋求中止連三屆世界棒球經典賽止步預賽，本屆30人名單納入4位美籍韓裔選手，其中歐布萊恩（Riley O’Brien...

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

南韓隊連續三屆在世界棒球經典賽止步預賽，戰績慘澹，本屆將上演亞洲三強同組相爭，尋求從C組突圍。南韓媒體今天對總教練柳志炫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。