經典賽／有158公里火球！20歲張峻瑋入選中華隊

世界棒球經典賽中華隊過去5屆投手群防禦率偏高6.93，此次帶16名投手，多帶投手確保登板時都是最佳狀態，投手群具備球速優勢，投手群年紀最小20歲張峻瑋也有158公里火球。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊過去5屆投手群防禦率合計高達6.93，先前總教練曾豪駒受訪時就曾提到，名單抉擇主要考量就是投手，從過往經驗看，此次選擇多帶投手、分擔局數，希望每名投手上場時，都是在最好的狀態。

中華隊此次選入16名投手，其中有9名旅外投手，投手群一字排開都具備不錯的球速條件。旅日福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋去年代表中華隊打亞洲棒球錦標賽，在賽會中飆出生涯最速158公里，也是此次投手群中年紀最小球員。

投手群中最資深球員為35歲左投陳冠宇，加上此次被選進，為第3度代表中華隊打世界棒球經典賽，胡智爲、曾峻岳也都是2023年世界棒球經典賽中華隊班底。

包含陳冠宇在內，林凱威、張奕、林昱珉都是2024年世界12強棒球賽中華隊冠軍班底，而林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸、孫易磊、徐若熙則是2025年初世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）班底；張峻瑋、古林睿煬、鄭浩均、林詩翔也都將首度披上一級賽事國家隊戰袍。