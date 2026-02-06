經典賽／澳洲上屆8強班底17人參戰 未見抗癌鬥士漢崔克斯有原因

中華隊的世界棒球經典賽征程將從3月5日跨出腳步，首戰面對澳洲隊，是牽動晉級與否的風向球。澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson）談30人名單組成，認為澳洲優勢在於團隊，2023年起就長期觀察各級棒球戰力，球隊放眼的遠程目標是2028年洛杉磯奧運。

澳洲隊上屆闖進八強，本屆將在C組首戰碰上中華隊，對中華隊來說並不是個好惹的對手。澳洲本屆30人名單有17人是上屆班底，包括9位野手、8位投手，有12人是首度挑戰經典賽、10人成棒階級首度入選國家隊。

澳洲隊共5人具有大聯盟資歷，包括內野手米德（Curtis Mead）、投手威爾斯（Alex Wells）、索波德（Warwick Saupold）、歐洛林（Jack O’Loughlin）、外野手懷特菲德（Aaron Whitefield），7人為現役美職體系或韓職選手。

擁有14年大聯盟經驗的「抗癌鬥士」漢崔克斯（Liam Hendriks），先前曾宣布代表澳洲出賽，卻未出現在這份名單。尼爾森解釋，他目前仍因傷復健中，專注準備2026年賽季，雖未放入正選名單，但仍放在大名單中作為投手遞補人選。

尼爾森表示，澳洲隊的特色是「團隊」，重點不在個別球星，而是整體的執行力，「任何球隊想在國際賽取得成功，都需要有扎實的投球和守備，那會是我們的強化重點，我們也擁有確信能夠幫助澳洲取得成功的選手。」

尼爾森表示，澳洲隊放眼2028年洛杉磯奧運，對於選手的觀察作業早在2023年甚至更早以前就已經展開，他們每個月都會召開選訓會議，討論意見，「我的任務就是在3月5日派出最強球隊，接下來還有4周，還有很多事情可能會發生。」