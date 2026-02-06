快訊

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

13年前舊iPhone復活還能用！蘋果祭出更新 iPhone 5s再續命N年

經典賽／江坤宇是「投手的好朋友」 吳復連：10年內無人可取代

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
江坤宇再次入選世界棒球經典賽國手。（本報資料照）
中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，30名正選國手今天出爐，中信兄弟隊游擊手江坤宇繼2023年經典賽、2024年世界12強棒球賽後，再度披上國家隊戰袍，高水準的守備功力將帶給投手極大安定感。

江坤宇在2018年中華職棒選秀會第3輪被兄弟選中，隔年登上一軍，兄弟前總教練、現任台北市成棒隊教練吳復連表示，在兄弟領軍期間，江坤宇還未入隊，後來看到他的守備，當時就認為他將是10年內中職最好的游擊手，無人可以取代他的地位。

江坤宇從2020年第1個完整球季開始，已經連續6年奪下中職游擊手金手套獎，最近5季也獲最佳十人獎，今年邁入生涯第8季，再次當選經典賽國手。

吳復連過去球員時期也是兄弟象隊明星內野手，他分析江坤宇的守備，形容滾地球打向游擊區，在最後一個彈跳、準備接進手套前，已經先想好下個動作，這種反應除了天賦，更是花了不少時間苦練，才有現在的功力。

吳復連認為，內野區穩定防守可以幫助投手降低失分，江坤宇和二壘手好好搭配，很容易製造雙殺，堪稱是「投手的好朋友」。

中華隊7名內野手有5人是2023年經典賽老面孔，包括吳復連的兒子、中職去年打擊王吳念庭，他在上屆賽事是日本職棒西武獅隊球員，這次以台鋼雄鷹隊身分入選，另4人是江坤宇、鄭宗哲、張育成、林子偉。

經典賽 WBC中華隊 江坤宇
