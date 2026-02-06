經典賽／洋基「法官」賈吉領銜！美國隊30人夢幻名單出爐
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）由大聯盟頂級球星組成豪華陣容，誓言要留下冠軍金盃，30人完整名單今天（6日）全部揭曉，共選進16名投手、2名捕手、6名內野手、4名外野手，還有指定打擊、工具人各1名。
美國隊今年由曾三度拿下美聯MVP的賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，共有4名MVP等級的好手，包括賈吉、哈波（Bryce Harper）、高史密特（Paul Goldschmidt）和去年季後引退的克蕭（Clayton Kershaw），上個球季拿下塞揚獎的史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）也都入列。
美國隊名單中各個位置皆是星光熠熠，組成史上最強陣容，這30人合計曾65度入選大聯盟明星賽，拿下22座銀棒獎、13座金手套獎、6座塞揚獎，還有5座新人王。
美國隊在本屆經典賽的賽程，預賽分在B組，將於3月6日至11日在休士頓太空人隊主場進行，同組的還有墨西哥、義大利、英國及巴西，四強起移師邁阿密舉行。
經典賽美國隊30人名單
投手（16人）
史肯斯（Paul Skenes）
史庫柏（Tarik Skubal）
克蕭（Clayton Kershaw）
米勒（Mason Miller）
萊恩（Joe Ryan）
霍梅斯（Clay Holmes）
麥克林（Nolan McLean）
貝德納（David Bednar）
韋伯（Logan Webb）
賈克斯（Griffin Jax）
史皮爾（Gabe Speier）
凱勒（Brad Keller）
瓦卡（Michael Wacha）
惠特洛克（Garrett Whitlock）
克里文傑（Garrett Cleavinger）
柏伊德（Matthew Boyd）
捕手（2人）
羅利（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith）
內野手（7人）
哈波（Bryce Harper）
圖蘭（Brice Turang）
惠特（Bobby Witt Jr.）
韓德森（Gunnar Henderson）
布萊格曼（Alex Bregman）
高史密特（Paul Goldschmidt）
克萊門特（Ernie Clement）
外野手（5人）
賈吉（Aaron Judge）
卡洛爾（Corbin Carroll）
阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）
巴克斯頓（Byron Buxton）
史瓦柏（Kyle Schwarber）
