經典賽／洋基「法官」賈吉領銜！美國隊30人夢幻名單出爐

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）由大聯盟頂級球星組成豪華陣容，誓言要留下冠軍金盃，30人完整名單今天（6日）全部揭曉，共選進16名投手、2名捕手、6名內野手、4名外野手，還有指定打擊、工具人各1名。

美國隊今年由曾三度拿下美聯MVP的賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，共有4名MVP等級的好手，包括賈吉、哈波（Bryce Harper）、高史密特（Paul Goldschmidt）和去年季後引退的克蕭（Clayton Kershaw），上個球季拿下塞揚獎的史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）也都入列。

美國隊名單中各個位置皆是星光熠熠，組成史上最強陣容，這30人合計曾65度入選大聯盟明星賽，拿下22座銀棒獎、13座金手套獎、6座塞揚獎，還有5座新人王。

美國隊在本屆經典賽的賽程，預賽分在B組，將於3月6日至11日在休士頓太空人隊主場進行，同組的還有墨西哥、義大利、英國及巴西，四強起移師邁阿密舉行。