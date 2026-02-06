快訊

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

13年前舊iPhone復活還能用！蘋果祭出更新 iPhone 5s再續命N年

經典賽正選名單揭曉！ 《中華隊×經典賽20年》超酷燙片送你應援中華隊

聯合新聞網／ 報時光
凡購買《中華隊x經典賽20年》專書，贈經典CT燙片！共三款樣式(隨機出貨)。圖／示意圖，以實際收貨物件大小為準。
第六屆世界棒球經典賽，中華隊30人正式名單終於公布，包括7位旅美、5位旅日、13位中職以及目前無所屬球隊的捕手林家正。中華隊所在C組將依序對上澳洲、日本、捷克、南韓，各隊都以中華隊為主要對手爭取晉級，3月5日首戰對澳洲，具有重要指標作用。

過往五屆中華隊均有參與，2013 那年，號稱「史上最強中華隊」順利打入複賽，面對強敵日本，我們領先到九局上半，3：2，「只差一個好球」就能終結比賽，卻讓對手追平，延長賽一分飲恨，印證了棒球「第九局才開始」的名言。

2009年第二屆比賽，中華隊首場負於南韓、第二場輸給大陸，不到24小時打包回家，創下「史上最慘中華隊」，而後促成政府的振與棒球計畫。而上屆賽事，張育成砲轟義大利、荷蘭，讓我們首度有球員入選WBC全明星隊。

報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，經典賽是世界棒球的最高殿堂，每屆總有著令人難忘的歷史鏡頭，讓人哭、讓人笑、讓人拍桌、讓人狂吼，那是屬於所有台灣人「同在一起」的感動。

最強應援從《中華隊×經典賽20年》出發！

本書隨書附贈中華隊CT燙片，可以貼在T恤、貼在包包、貼在帽子，隨時展現對Team Taiwan的支持；此外，隨書可以優惠價格買到藍、白兩種顏色的球衣或是具有特色的紀念球，一定物超所值。

本書蒐集《聯合報》與《民生報》過往經典賽的關鍵賽事， 特別訪問中華隊各屆傑出球星回憶當年場景，並加入獨家「棒球小教室」專欄，深入解析戰術布局與比賽理念，打造出最完整、最具收藏價值的中華隊紀念專書。現在超早鳥34折，優惠價1280元，讓球迷搶先收藏中華隊專屬的榮耀。

全台唯一新聞紀實棒球訂製書《中華隊ｘ經典賽20年》| 熱血應援台灣棒球,我們不缺席!
經典賽 經典賽訂製書
相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才...

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，視為是中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括...

經典賽／澳洲上屆8強班底17人參戰 未見抗癌鬥士漢崔克斯有原因

中華隊的世界棒球經典賽征程將從3月5日跨出腳步，首戰面對澳洲隊，是牽動晉級與否的風向球。澳洲隊總教練（David Nil...

經典賽／洋基「法官」賈吉領銜！美國隊30人夢幻名單出爐

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）由大聯盟頂級球星組成豪華陣容，誓言要留下冠軍金盃，30人完整名單今天（6日）全部揭曉...

