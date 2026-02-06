快訊

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李政厚、金慧成、柳賢振。截圖自經典賽官方X
2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，被視為中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括兩名旅美球員李政厚、金慧成，另還選進4名韓裔選手，共有6名大聯盟球員在列。

大聯盟水手隊右投唐寧，加入南韓隊。 美聯社
大聯盟水手隊右投唐寧，加入南韓隊。 美聯社

南韓隊被過去連三屆賽事都沒能挺進8強，這次積極強化戰力，找來大聯盟選手助陣，除了巨人隊的外野手李政厚、道奇隊內野手金慧成，還有韓裔選手包括老虎隊野手瓊斯（Jahmai Jones）、太空人隊內野手惠特科姆（Shay Whitcomb），以及紅雀隊韓美混血投手歐布萊恩（Riley O’Brien）及水手隊右投唐寧（Dane Dunning）。

南韓隊30人名單帶了15名投手，包括11名右投和4名左投，38歲老將柳賢振也在列，昨天傳出肩膀不適的文東珠沒有在名單中，側投的高永表則繼12強後再次入選。野手方面，選進2名捕手、7名內野手和6名外野手。

南韓隊在經典賽預賽將先後遇上捷克、日本、中華隊和澳洲，賽事於東京巨蛋進行。 

南韓隊30人名單

投手（15人）

唐寧（Dane Dunning）

趙丙炫（Byeong Hyeon Jo）

歐布萊恩（Riley O’Brien）

孫周永（Ju Young Son）

高祐錫（Woo-Suk Go）

金榮奎（Young Kyu Kim）

朴英賢（Yeong Hyun Park）

宋承基（Seung Ki Song）

郭斌（Been Gwak）

高永表（Young Pyo Ko）

柳賢振（Hyun Jin Ryu）

元兌仁（Tae In Won）

鄭宇宙（Woo Joo Jeong）

盧景垠（Kyung-Eun Noh）

蘇珩準（Hyeong Jun So）

捕手（2人）

崔在勳（Jae Hoon Choi）

朴東原（Dong Won Park ）

內野手（7人）

金慧成（Hyeseong Kim）

金倒永（Do Yeong Kim）

金周元（Ju Won Kim）

文保景（Bo Gyeong Moon）

盧施煥（Si Hwan Roh）

申珉宰（Min Jae Shin ）

惠特科姆（Shea Whitcomb）

外野手（6人）

李政厚（Jung Hoo Lee）

瓊斯（Jeremiah Jones）

安賢民（Hyun Min Ahn）

具滋昱（Ja Wook Koo）

文賢彬（Hyun Bin Moon）

朴海旻（Hae-Min Park ）

經典賽
×

