經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點
2026年經典賽30人完整名單今天（6日）正式揭曉，南韓隊和中華隊同屬C組，被視為中華隊這次想晉級的關鍵對手，名單中包括兩名旅美球員李政厚、金慧成，另還選進4名韓裔選手，共有6名大聯盟球員在列。
南韓隊被過去連三屆賽事都沒能挺進8強，這次積極強化戰力，找來大聯盟選手助陣，除了巨人隊的外野手李政厚、道奇隊內野手金慧成，還有韓裔選手包括老虎隊野手瓊斯（Jahmai Jones）、太空人隊內野手惠特科姆（Shay Whitcomb），以及紅雀隊韓美混血投手歐布萊恩（Riley O’Brien）及水手隊右投唐寧（Dane Dunning）。
南韓隊30人名單帶了15名投手，包括11名右投和4名左投，38歲老將柳賢振也在列，昨天傳出肩膀不適的文東珠沒有在名單中，側投的高永表則繼12強後再次入選。野手方面，選進2名捕手、7名內野手和6名外野手。
南韓隊在經典賽預賽將先後遇上捷克、日本、中華隊和澳洲，賽事於東京巨蛋進行。
南韓隊30人名單
投手（15人）
唐寧（Dane Dunning）
趙丙炫（Byeong Hyeon Jo）
歐布萊恩（Riley O’Brien）
孫周永（Ju Young Son）
高祐錫（Woo-Suk Go）
金榮奎（Young Kyu Kim）
朴英賢（Yeong Hyun Park）
宋承基（Seung Ki Song）
郭斌（Been Gwak）
高永表（Young Pyo Ko）
柳賢振（Hyun Jin Ryu）
元兌仁（Tae In Won）
鄭宇宙（Woo Joo Jeong）
盧景垠（Kyung-Eun Noh）
蘇珩準（Hyeong Jun So）
捕手（2人）
崔在勳（Jae Hoon Choi）
朴東原（Dong Won Park ）
內野手（7人）
金慧成（Hyeseong Kim）
金倒永（Do Yeong Kim）
金周元（Ju Won Kim）
文保景（Bo Gyeong Moon）
盧施煥（Si Hwan Roh）
申珉宰（Min Jae Shin ）
惠特科姆（Shea Whitcomb）
外野手（6人）
李政厚（Jung Hoo Lee）
瓊斯（Jeremiah Jones）
安賢民（Hyun Min Ahn）
具滋昱（Ja Wook Koo）
文賢彬（Hyun Bin Moon）
朴海旻（Hae-Min Park ）
