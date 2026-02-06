經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕
中華隊本屆挑戰世界棒球經典賽，投手陣容相比上屆大幅換血，納入3位2005年次的小將林維恩、張峻瑋、孫易磊，國家隊投手人才庫看到年輕新血。
中華隊本屆以35歲陳冠宇最資深，加上本次入選，已經累積3次世界12強棒球賽、3屆經典賽，6度為國家隊出戰一級國際賽事寫下障礙。
3位20歲小將成為這批中華隊的「老么」，孫易磊即將在2月10日滿21歲，林維恩、張峻瑋則是都在11月出生，以稚齡投入強度最高、大聯盟球星雲集的經典賽。
野手群最年輕則是23歲的李灝宇，接下來是24歲的龍恩（Jonathon Long）、鄭宗哲，32歲的吳念庭最年長。
