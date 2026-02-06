經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計6.93的驚悚防禦率。

中華隊在經典賽史上戰績欠佳，最佳戰績僅止2013年打進八強，其餘比賽皆止步預賽、兩度分組墊底，投手表現堪稱致命傷，17場比賽合計148局狂失123分（責114分），防禦率高達6.93，場均丟掉7.24分，打現再神勇都難以回天。

中華隊上屆僅帶14位投手，只有兩位旅外戰力，分別是鄧愷威、宋家豪，首戰面對巴拿馬隊投手戰力就上演集體核爆，後續調度捉襟見肘。

中華隊本屆賽程要連打4天，30人名單帶16名投手，旅外投手過半數，包括5位旅美、4位旅日，中職戰力加入胡智爲、陳冠宇、曾峻岳都是上屆班底，張奕上屆因肩傷辭退，林凱威則在36人到30人名單的過程中被刷掉，兩人加上鄭浩均、林詩翔都將首度挑戰經典賽。