經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰
世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）入列，加上7位旅美、5位旅日、13位中職以及目前無所屬球隊的捕手林家正，中華隊正式成形。
中華隊在本屆賽事將從東京巨蛋進行的C組展開預賽賽程，3月5日起連打4天依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，爭取繼2013年後再次前進八強。
主辦單位美國職棒大聯盟今天透過MLB Network直播公布20支參賽球隊30人名單，中華隊完整戰力正式揭開面紗，共計納入16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手。
中華隊30人正選名單
投手16人
林昱珉（美職響尾蛇）
莊陳仲敖（美職運動家）
林維恩（美職運動家）
沙子宸（美職運動家）
陳柏毓（美職海盜）
徐若熙（日職軟銀）
張峻瑋（日職軟銀）
古林睿煬（日職火腿）
孫易磊（日職火腿）
張奕（富邦悍將）
曾峻岳（富邦悍將）
林凱威（味全龍）
林詩翔（台鋼雄鷹）
胡智爲（統一獅）
陳冠宇（樂天桃猿）
鄭浩均（中信兄弟）
捕手3人
林家正（無所屬）
吉力吉撈．鞏冠（味全龍）
蔣少宏（味全龍）
內野手7人
龍恩（Jonathon Long，美職小熊）
鄭宗哲（美職國民，讓渡程序中）
李灝宇（美職老虎）
張育成（富邦悍將）
吳念庭（台鋼雄鷹）
江坤宇（中信兄弟）
林子偉（樂天桃猿）
外野手4人
費爾柴德（Stuart Fairchild，美職守護者）
林安可（日職西武）
陳傑憲（統一獅）
陳晨威（樂天桃猿）
