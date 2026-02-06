快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽中華隊名單公布。圖／取自經典賽官方X
世界棒球經典賽中華隊名單公布。圖／取自經典賽官方X

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）入列，加上7位旅美、5位旅日、13位中職以及目前無所屬球隊的捕手林家正，中華隊正式成形。

中華隊在本屆賽事將從東京巨蛋進行的C組展開預賽賽程，3月5日起連打4天依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，爭取繼2013年後再次前進八強。

主辦單位美國職棒大聯盟今天透過MLB Network直播公布20支參賽球隊30人名單，中華隊完整戰力正式揭開面紗，共計納入16位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手。

中華隊30人正選名單

投手16人

林昱珉（美職響尾蛇）

莊陳仲敖（美職運動家）

林維恩（美職運動家）

沙子宸（美職運動家）

陳柏毓（美職海盜）

徐若熙（日職軟銀）

張峻瑋（日職軟銀）

古林睿煬（日職火腿）

孫易磊（日職火腿）

張奕（富邦悍將）

曾峻岳（富邦悍將）

林凱威（味全龍）

林詩翔（台鋼雄鷹）

胡智爲（統一獅）

陳冠宇（樂天桃猿）

鄭浩均（中信兄弟）

捕手3人

林家正（無所屬）

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）

蔣少宏（味全龍）

內野手7人

龍恩（Jonathon Long，美職小熊）

鄭宗哲（美職國民，讓渡程序中）

李灝宇（美職老虎）

張育成（富邦悍將）

吳念庭（台鋼雄鷹）

江坤宇（中信兄弟）

林子偉（樂天桃猿）

外野手4人

費爾柴德（Stuart Fairchild，美職守護者）

林安可（日職西武）

陳傑憲（統一獅）

陳晨威（樂天桃猿）

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽中華隊30人大預測 內野太豪華連江坤宇都在入選邊緣

米蘭冬奧／中華隊T字第81順位入場 李宇翔、林欣蓉任掌旗官

經典賽／台日棒球交流賽4組嘉賓 Dara、2PM來台獻唱

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

相關新聞

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

世界棒球經典賽中華隊30人名單今天亮牌，首度獲得美籍戰力助拳，台美混血的龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（S...

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

2026年世界棒球經典賽倒數一個月，20支球隊的參賽名單將在明天正式對外揭曉，在此之前，《CBS Sports》記者阿席...

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中華隊30人名單正式放榜，投手群納入9名旅外選手占過半數，中職選手加入經驗豐富的陳冠宇、胡智爲帶領，挑戰翻轉過往5屆合計...

經典賽／台日棒球交流賽4組嘉賓 Dara、2PM來台獻唱

2月25日至28日在台北大巨蛋舉辦的台日棒球國際交流賽，除為中華隊備戰世界棒球經典賽應援外，主辦單位也規劃4天賽後演出，...

經典賽／日本隊豪華陣容震懾韓媒 吉田正尚卻被質疑「你最糟糕」

經典賽日本國家隊集結大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、吉田正尚等頂級戰力，實力備受矚目，也讓同屬C組的韓國感受到強烈威脅。名單中多達9名大聯盟球員坐鎮，日本隊尚未開打，氣勢已先聲奪人。

經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史

世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊尚未公布名單，但南韓媒體《Spochoo》爆料「韓製潛水艇」高永表確定不會入選，與上屆被中華隊打爆有關。 高永表是南韓代表性側投，自2017年站穩一軍以來，每年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。