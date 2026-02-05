經典賽／台日棒球交流賽4組嘉賓 Dara、2PM來台獻唱

2月25日至28日在台北大巨蛋舉辦的台日棒球國際交流賽，除為中華隊備戰世界棒球經典賽應援外，主辦單位也規劃4天賽後演出，邀請多組亞洲音樂人登台。

此次台日棒球國際交流賽以「成就經典」為口號，4天交流賽事中邀請日本職棒福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，分別與經典賽中華隊以及中華職棒中信兄弟、味全龍隊交手。

主辦單位更安排4天賽後演出，首日由亞洲流行音樂代表人物、韓國女子團體2NE1成員Dara（SandaraPark）登台，以節奏感強烈的音樂演出，將賽後高漲氣氛延續至舞台演出。

第2天賽後表演由華語樂壇「情歌天王」李聖傑演出，讓熟悉的金曲旋律在球場中響起；第3天由台灣代表性搖滾樂團滅火器於賽後接力演出，用最貼近土地的聲音，唱出屬於此刻的熱血與信念。

最終日的賽後演出迎來2組重量級韓國男團，出道19年的2PM被譽為「野獸偶像」，此次由團體中的JUN. K與Nichkhun前來演出；同為人氣男團的MONSTA X以強烈的舞台表演備受喜愛，由隊長SHOWNU與成員HYUNGWON前來參與。