經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

2026年世界棒球經典賽倒數一個月，20支球隊的參賽名單將在明天正式對外揭曉，在此之前，《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa） 先做出初步的戰力預測，將中華隊排在第18名，與其他4隊歸類在「志在參加」，另預測美國隊將奪下本屆冠軍。

大聯盟將在台灣時間明天上午8點透過直播公布各隊30人名單，其中上屆冠軍隊日本隊的所有球員都已揭曉，陣容包括9名大聯盟球員；美國隊名單的名單則是自去年底就陸續確定，由大聯盟頂級球星組成豪華戰隊，要搶回世界冠軍的王位。

儘管其他各隊名單都還未亮牌，包括中華隊的30人名單也在明天才會揭曉，但《CBS Sports》今天先做出「極初期」的戰力預測，並表示會在完整名單出爐後再重新檢視這份排名。

在這份預測中，分在倒數5名的球隊被歸類為「志在參加」，依序為第16名的英國、第17名的尼加拉瓜、第18名的中華隊、第19的巴西，以及墊底的捷克。而上屆賽事最後5名依序為以色列（16）、中華隊（17）、哥倫比亞（18）、尼加拉瓜（19）、中國（20）。

「恕我直言，這5支球隊並非WBC的爭冠熱門。」記者提到，這5支球隊目前都在推廣棒球階段，是好事，但實力還不足，甚至認為英國因有福特（Harry Ford）及奇森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）助陣，是其中實力最好的一隊，也提到捷克在上屆賽事贏過中國，臺灣、巴西和尼加拉瓜則都是從資格賽晉級的隊伍。

被列在11至15名的隊伍，則被歸類為「機會不大」，自11名起依序為以色列、荷蘭、哥倫比亞、巴拿馬和澳洲。第6至10名被評估為「黑馬」，依序為波多黎各、加拿大、韓國、義大利和古巴。

至於有機會競爭冠軍的隊伍，上屆打進四強的墨西哥排第5，委內瑞拉列第4，多明尼加也有多位大聯盟頂級球星組華麗打線，被預測排第3。

衛冕軍日本仍被看好打進冠軍戰，今年雖大谷翔平只打擊不投球，但先發輪值還有山本由伸領銜，內野手佐藤輝明、外野手森下翔太及右投伊藤大海，則被點名是這次陣容中最好的3名日職球員。

而阿席沙預測的奪冠最大熱門毫無疑問是美國隊，上屆爭冠失利，這次派出史上最強陣容，就是要鎖定WBC冠軍獎盃。