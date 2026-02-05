經典賽／日本隊豪華陣容震懾韓媒 吉田正尚卻被質疑「你最糟糕」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
吉田正尚上屆經典賽表現優異。 路透社
吉田正尚上屆經典賽表現優異。 路透社

經典賽日本國家隊集結大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、吉田正尚等頂級戰力，實力備受矚目，也讓同屬C組的韓國感受到強烈威脅。名單中多達9名大聯盟球員坐鎮，日本隊尚未開打，氣勢已先聲奪人。

韓國媒體對此反應激烈。《Financial News》直言：「這是真的嗎……韓國即將遇上怪物。即便沒有達比修有、今永昇太、佐佐木朗希，日本依然是恐怖戰力。」報導中指出，日本先發輪值由山本由伸坐鎮，搭配左投菊池雄星、牛棚王牌松井裕樹、老將菅野智之，形成新舊融合的完整投手群，「打線更是讓對手連喘口氣的時間都沒有」。另一家《SPOTV News》甚至用「日本已經先開香檳了」來形容外界對其奪冠前景的看法。

不過，在一片讚嘆聲中，針對吉田正尚的評價卻出現不同聲音。吉田曾在上一屆經典賽留下極為深刻的印象，當時剛確定加盟紅襪的他，在預賽對韓國3打數3安打、豪取5打點，四強賽面對墨西哥更轟出起死回生的追平全壘打，整屆賽事累計13打點，成為日本奪冠的重要功臣之一。

然而，《SPOTV News》卻將焦點放在他表現，語氣相當尖銳，直言：「你是最糟糕的。人們對你寄予厚望，期待能達到大谷等級，卻遭到嚴厲批評，在波士頓陷入危機。」該媒體指出，吉田近2個賽季打擊狀態下滑，守備能力備受質疑，又曾受到腳部傷勢影響。

儘管如此，外界也認為，對吉田保持高度警戒仍是必要之舉，畢竟國際賽的舞台與大聯盟例行賽並不完全相同。只是，曾在經典賽重擊韓國投手群的那個吉田正尚，是否還能再度複製當年的強勢表現，已成為韓國媒體與球迷心中，既忌憚又存疑的關鍵焦點。

經典賽
