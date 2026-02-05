經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
高永表。 美聯社
世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊尚未公布名單，但南韓媒體《Spochoo》爆料「韓製潛水艇」高永表確定不會入選，與上屆被中華隊打爆有關。

高永表是南韓代表性側投，自2017年站穩一軍以來，每年都至少能投140局，去年賽季也繳出11勝8敗，防禦率3.30的王牌等級成績。

不過高永表最近2個國際賽表現不理想，2023經典賽分組賽對澳洲4.1局失2分，導致南韓輸球無緣晉級。2024年12強賽對中華隊，只投2局就狂失6分，成為敗戰投手。

正式名單明天才會公布，大聯盟資歷老將柳賢振隨隊參與第一階段集訓，還有文東珠、元兌仁和郭彬等年輕王牌投手，紅雀隊韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）也預計助拳。

《Spochoo》指出，高永表被排除在名單外幾乎已成定局，消息人士透露，「上個月27日舉行的會議，對是否要選高永表爭論很久」、「支持把高永表放進名單的聲音不少，討論相當長時間，但最後還是選擇其他投手。」

報導分析，對台灣「側投公式」已走入歷史，過往國際賽韓國對日本常派左投先發；對台灣則派「潛水艇投手」，幾乎是不成文的公式。過去台灣打者力量不差，但成熟與細膩度不足，對潛水艇投手出手角度，往往找不到有效進攻節奏。然而越來越多台灣球員赴美歷練，整體棒球實力顯著提升，球員水準全面拉高，不像過去那樣對側投投手沒輒。

上屆12強賽對台灣，南韓原本在郭彬與高永表之間猶豫，最後選擇高永表，但結果並不理想。這個決定被認為不是根據數據，而是受「對台灣就用側投」的印象影響，該場比賽被視為，韓國隊忽視數據分析的失敗案例。

經典賽 WBC中華隊
