經典賽／日本隊包機接回9名MLB球員 月底全隊集合準備迎戰中華隊
日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，吉田正尚入選國手後，全隊30人名單到齊，日本媒體sanspo指出，國家隊目前正在安排包機，準備將大谷翔平和其他大聯盟球員接回日本，預計最早將於2月底在名古屋和其他國內球員會合。
過去5屆經典賽，日本隊奪下3座冠軍，今年再次挑戰2連霸，3月6日將在東京巨蛋首場預賽對決中華隊，監督井端弘和透露，山本由伸登板先發機會不小。
日本隊包括還未找到新東家的36歲老將菅野智之在內，共有9名大聯盟球員，寫下隊史新高，全隊30名球員有18人打過經典賽，其中16人是2023年冠軍隊成員。
日本隊將於14日在宮崎開訓，22、23和軟銀鷹隊進行熱身賽，接著轉往名古屋，27、28日再和中日龍隊熱身賽，隊上大聯盟球員不會參賽，最快2月下旬返回日本，全隊進入最後備戰狀態。
sanspo指出，這次包機將從道奇隊春訓營的亞利桑納州起飛，所有大聯盟球員到該州集合後，一起出發飛往日本。
日本隊30人名單如下：
投手15人─山本由伸（道奇）、高橋宏斗（中日）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、大谷翔平（道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（羅德）、松本裕樹（軟銀）、菅野智之（無所屬）。
捕手3人─中村悠平（養樂多）、坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）。
內野手7人─村上宗隆（白襪）、小園海斗（廣島）、岡本和真（藍鳥）、牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）。
外野手5人─鈴木誠也（小熊）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、吉田正尚（紅襪）。
