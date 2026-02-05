經典賽／日本隊包機接回9名MLB球員 月底全隊集合準備迎戰中華隊

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，吉田正尚入選國手後，全隊30人名單到齊，日本媒體sanspo指出，國家隊目前正在安排包機，準備將大谷翔平和其他大聯盟球員接回日本，預計最早將於2月底在名古屋和其他國內球員會合。

過去5屆經典賽，日本隊奪下3座冠軍，今年再次挑戰2連霸，3月6日將在東京巨蛋首場預賽對決中華隊，監督井端弘和透露，山本由伸登板先發機會不小。

日本隊包括還未找到新東家的36歲老將菅野智之在內，共有9名大聯盟球員，寫下隊史新高，全隊30名球員有18人打過經典賽，其中16人是2023年冠軍隊成員。

日本隊將於14日在宮崎開訓，22、23和軟銀鷹隊進行熱身賽，接著轉往名古屋，27、28日再和中日龍隊熱身賽，隊上大聯盟球員不會參賽，最快2月下旬返回日本，全隊進入最後備戰狀態。

sanspo指出，這次包機將從道奇隊春訓營的亞利桑納州起飛，所有大聯盟球員到該州集合後，一起出發飛往日本。

日本隊30人名單如下：

投手15人─山本由伸（道奇）、高橋宏斗（中日）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、大谷翔平（道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（羅德）、松本裕樹（軟銀）、菅野智之（無所屬）。

捕手3人─中村悠平（養樂多）、坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）。

內野手7人─村上宗隆（白襪）、小園海斗（廣島）、岡本和真（藍鳥）、牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）。

外野手5人─鈴木誠也（小熊）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、吉田正尚（紅襪）。

經典賽／東京應援席傳超賣！球迷控付完錢一場空 主辦致歉承諾補救

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月在東京巨蛋登場，台日大戰門票秒殺，吸引大量台灣球迷透過募資方式支持「東京台灣之夜」應援活動。不過，近期陸續有贊助者反映，雖然完成付款、訂單顯示成功，卻未能列入入場名單，質疑主辦單位「保證入場」承諾落空，引發不滿與爭議。

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

世界棒球經典賽3月開打，日本隊今天正式宣布，大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚確定參戰，30人名單完全確定。 今天稍早有外媒指出，紅襪球團同意吉田正尚打經典賽，如今吉田確定參戰，原本的熱門人選大都會隊強

2勝2負距離複賽僅差臨門一腳！ 2023年經典賽中華惜敗古巴無緣八強

每年經典賽都引起台灣球迷的熱情，而在2023年，這屆中華隊由旅外球員搭配中華職棒菁英組成，雖然賽前因名單中僅張育成一人擁有大聯盟合約，被外界評估為 A 組戰力後段，卻用拚勁差點闖進了複賽，讓球迷十分扼腕。

經典賽／中市宣布獨家展出巨型紀念球 同步直播中華隊預賽

世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日至10日在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，為喚起全台球迷對經...

