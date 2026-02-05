經典賽／日本隊包機接回9名MLB球員 月底全隊集合準備迎戰中華隊

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，吉田正尚入選國手後，全隊30人名單到齊，日本媒體sanspo指出，國家隊目前正在安排包機，準備將大谷翔平和其他大聯盟球員接回日本，預計最早將於2月底在名古屋和其他國內球員會合。

過去5屆經典賽，日本隊奪下3座冠軍，今年再次挑戰2連霸，3月6日將在東京巨蛋首場預賽對決中華隊，監督井端弘和透露，山本由伸登板先發機會不小。

日本隊包括還未找到新東家的36歲老將菅野智之在內，共有9名大聯盟球員，寫下隊史新高，全隊30名球員有18人打過經典賽，其中16人是2023年冠軍隊成員。

日本隊將於14日在宮崎開訓，22、23和軟銀鷹隊進行熱身賽，接著轉往名古屋，27、28日再和中日龍隊熱身賽，隊上大聯盟球員不會參賽，最快2月下旬返回日本，全隊進入最後備戰狀態。

sanspo指出，這次包機將從道奇隊春訓營的亞利桑納州起飛，所有大聯盟球員到該州集合後，一起出發飛往日本。