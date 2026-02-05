快訊

經典賽／日本隊將安排包機 2月底接大聯盟球員返日備戰

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日本隊。 美聯社
日本隊。 美聯社

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成豪華陣容拚連霸，參賽30人名單以大谷翔平為首，共有9名大聯盟球員。根據日本媒體《Sanspo》報導，日本武士隊正在安排包機，最快在2月底讓這些旅美球員飛回日本加入球隊。

日本武士隊30人名單昨天全數出爐，共9名大聯盟球員寫下歷來之最，包括「二刀流」大谷翔平（道奇）、投手山本由伸（道奇）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、菅野智之（自由球員），內野手村上宗隆（白襪）、岡本和真（藍鳥），外野手鈴木誠也（小熊）和最後確定的吉田正尚（紅襪）。

經典賽將在3月開打，日本隊本月14日起在宮崎展開集訓，月底赴名古屋進行熱身賽。陣中的大聯盟球員則將先在美國參與球隊春訓，依據日本隊總教練井端弘和的想法，希望他們在2月底到名古屋會合，接著投入3月2日和3日的官辦熱身賽。

至於大聯盟球員返國的規劃，根據日本媒體報導，日本隊目前正在安排包機接選手回日本，預計將從大谷翔平等6人所屬球隊的春訓地亞歷桑那州出發，在佛羅里達州春訓的的岡本和真、吉田正尚則要先飛到西岸會合，再一起搭包機回日本。

2023年經典賽，大谷翔平就是搭包機從美國飛回日本備戰，搭乘可乘坐14人的最大型商務噴射機，之後從東京搭直升機前往名古屋。當年因達比修有提前加入國家隊集訓，僅大谷一名大聯盟球員搭乘該班機，今年共9名大聯盟球員參戰，加上包括道奇隊翻譯艾爾頓（Will Ireton）等隨行人員都會一同從美國返日，勢必需要安排更大機型的飛機。

