經典賽／大谷翔平只打不投有重大因素 傳保險理賠達2.8億美元

由大谷翔平繼續領軍日本武士隊，挑戰世界棒球經典賽（WBC）2連霸，原本幾乎是外界公認的結果，真正的懸念只有一個：他是否會再度以「二刀流」身分，在經典賽登板投球。

這個問題，最終在道奇年度球迷活動DodgerFest獲得答案。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）親口宣布，大谷翔平將不會在2026年WBC以投手身分出賽，只會擔任指定打擊。值得一提的是，羅伯茲是在大谷稍早仍表示「角色尚未完全確定」後約1小時，對外做出說明，並強調這項決定「完全出自大谷本人意願」。

事實上，大谷在去年已成功重返投手丘，並且維持健康狀態，這也讓外界一度期待他能在國際賽再現二刀流。不過，隨著他確定只以打者身分參賽，背後原因也逐漸浮上檯面。多家美媒指出，「保險問題」在這項決定中扮演了關鍵角色。

《The Athletic》記者德雷利奇（Evan Drellich）在節目《Foul Territory》中透露，以大谷目前天價合約的規模，幾乎不可能為他在WBC投球取得保險保障。「我被告知，這筆保險費用高得驚人，我不清楚具體金額，但肯定非常昂貴。」德雷利奇解釋道。

他進一步說明現行WBC保險制度的運作方式，投手的保障年限為4年、打者則為2年。「如果假設大谷是以投手身分參賽並獲得保障，據我和羅森索（Ken Rosenthal）掌握的資訊，保險公司並不願意為他以投手身分簽字，因為那代表的是每年7000萬美元、連續4年的完整保障，而不是扣除遞延後、以現值計算的4600萬美元。」

這意味著，大谷翔平在出征經典賽時若出現投球受傷狀況，理賠金可能高達2.8億美元（約88.7億台幣），如此高額的風險，也讓保險公司難以承擔。

保險爭議不只影響大谷，也為即將到來的經典賽蒙上一層陰影。委內瑞拉內野手羅哈斯（Miguel Rojas）便公開表達不滿，直言新規定以「37歲」作為參賽門檻令人費解，並認為拉丁美洲國家的球員受到不成比例的衝擊。

對大谷而言，他在WBC投球的經典畫面，或許將永遠停留在2023年決賽那一刻！當時他以投手身分三振時任天使隊友、也是美國隊隊長的楚奧特（Mike Trout），謂日本隊鎖定金牌，這一幕更成為經典賽史上最具代表性的畫面之一。

儘管2026年經典賽無法再看到大谷二刀流登場，31歲的他仍將以打者身分扛起日本隊攻擊核心。另一方面，道奇球團也已明確規劃，大谷在例行賽仍會被當作「完整的先發投手」使用。換言之，國家隊舞台選擇保守出賽模式，正是為了確保大谷在大聯盟賽季中，能持續以最強姿態站上投手丘。