經典賽／東京應援席傳超賣！球迷控付完錢一場空 主辦致歉承諾補救

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月在東京巨蛋登場，台日大戰門票秒殺，中華職棒會長蔡其昌宣布在東京市區租借三處容納千人以上的室內集會場，舉辦「東京台灣之夜」應援活動，放上募資平台讓台灣球迷認購。不過，近期陸續有贊助者反映，雖然完成付款、訂單顯示成功，卻未能列入入場名單，質疑主辦單位「保證入場」承諾落空，引發不滿與爭議。

有球迷在Threads發文指出，當初購買2688元方案時，標示為「保證有應援場位置」，卻在事後被告知僅限於1月30日中午12時20分前完成付款者才具備資格。部分贊助者因系統排隊延誤，於12時20分後完成付款，結果被排除在名單之外，深深覺得「錢付了、時間花了，卻換來空頭支票」。

有球迷直言，官方在結帳當下並未顯示額滿或時間限制，事後才更改規則，導致花相同金額卻拿不到相同權益，令人難以接受；也有人質疑是否涉及消費爭議甚至詐騙疑慮。部分民眾反映向客服詢問時，獲得的回覆是「名單不會更動、不會擴大」，更讓支持者感到失望。

此外，也有球迷指出，開賣當天「四人組」方案未同步上架，部分人先購買其他方案後再改單，結果最終兩頭空，既失去原本資格，也未能成功購得家庭方案。

面對爭議延燒，「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」主辦單位今(5)日凌晨於臉書等社群平台上發布聲明致歉，坦承因作業與溝通不周，造成支持者困擾，並承認以結帳時間認定席次的作法欠缺周全，團隊將正面承擔責任。

主辦單位表示，目前正積極尋找並已取得可容納更多球迷的替代場地，盼能妥善回應本次支持行動的朋友。後續席次安排與相關說明，將透過募資平台嘖嘖官方信件逐一通知贊助人，待名單核對與細節確認完成後，將對外說明。

主辦方也重申，活動初衷是凝聚球迷對台灣棒球的熱情與支持，將持續努力，盡力讓支持者獲得滿意的處理結果。

至於有網友發現主辦單位曝光的場地示意圖中擺放著大量長桌，直呼若收起桌子，應能容納更多人；不少網友則回覆，表示這應該只是示意圖，副秘書長也說過現場不會有桌子，若是應援席，通常會席地而坐。