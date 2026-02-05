快訊

經典賽／東京應援席傳超賣！球迷控付完錢一場空 主辦致歉承諾補救

聯合新聞網／ 綜合報導
多名球迷反映「東京台灣之夜」應援席疑似超賣，付錢後卻沒位子。 圖擷自「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」臉書
多名球迷反映「東京台灣之夜」應援席疑似超賣，付錢後卻沒位子。 圖擷自「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」臉書

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月在東京巨蛋登場，台日大戰門票秒殺，中華職棒會長蔡其昌宣布在東京市區租借三處容納千人以上的室內集會場，舉辦「東京台灣之夜」應援活動，放上募資平台讓台灣球迷認購。不過，近期陸續有贊助者反映，雖然完成付款、訂單顯示成功，卻未能列入入場名單，質疑主辦單位「保證入場」承諾落空，引發不滿與爭議。

有球迷在Threads發文指出，當初購買2688元方案時，標示為「保證有應援場位置」，卻在事後被告知僅限於1月30日中午12時20分前完成付款者才具備資格。部分贊助者因系統排隊延誤，於12時20分後完成付款，結果被排除在名單之外，深深覺得「錢付了、時間花了，卻換來空頭支票」。

有球迷直言，官方在結帳當下並未顯示額滿或時間限制，事後才更改規則，導致花相同金額卻拿不到相同權益，令人難以接受；也有人質疑是否涉及消費爭議甚至詐騙疑慮。部分民眾反映向客服詢問時，獲得的回覆是「名單不會更動、不會擴大」，更讓支持者感到失望。

此外，也有球迷指出，開賣當天「四人組」方案未同步上架，部分人先購買其他方案後再改單，結果最終兩頭空，既失去原本資格，也未能成功購得家庭方案。

面對爭議延燒，「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」主辦單位今(5)日凌晨於臉書等社群平台上發布聲明致歉，坦承因作業與溝通不周，造成支持者困擾，並承認以結帳時間認定席次的作法欠缺周全，團隊將正面承擔責任。

主辦單位表示，目前正積極尋找並已取得可容納更多球迷的替代場地，盼能妥善回應本次支持行動的朋友。後續席次安排與相關說明，將透過募資平台嘖嘖官方信件逐一通知贊助人，待名單核對與細節確認完成後，將對外說明。

主辦方也重申，活動初衷是凝聚球迷對台灣棒球的熱情與支持，將持續努力，盡力讓支持者獲得滿意的處理結果。

至於有網友發現主辦單位曝光的場地示意圖中擺放著大量長桌，直呼若收起桌子，應能容納更多人；不少網友則回覆，表示這應該只是示意圖，副秘書長也說過現場不會有桌子，若是應援席，通常會席地而坐。

經典賽 WBC中華隊 蔡其昌 東京
相關新聞

經典賽／東京應援席傳超賣！球迷控付完錢一場空 主辦致歉承諾補救

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月在東京巨蛋登場，台日大戰門票秒殺，吸引大量台灣球迷透過募資方式支持「東京台灣之夜」應援活動。不過，近期陸續有贊助者反映，雖然完成付款、訂單顯示成功，卻未能列入入場名單，質疑主辦單位「保證入場」承諾落空，引發不滿與爭議。

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

世界棒球經典賽3月開打，日本隊今天正式宣布，大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚確定參戰，30人名單完全確定。 今天稍早有外媒指出，紅襪球團同意吉田正尚打經典賽，如今吉田確定參戰，原本的熱門人選大都會隊強

經典賽／中市宣布獨家展出巨型紀念球 同步直播中華隊預賽

世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日至10日在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，為喚起全台球迷對經...

經典賽／洪一中勉鄭宗哲林家正 WBC讓台灣棒球再次瘋狂

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動，透露上週鄭宗哲、林家正到雄鷹訓練基地參觀。洪一中鼓勵他們在WBC努力表現，「讓台...

經典賽／中華隊今敲定30人名單不亮牌 2月6日早上8點鎖定直播

世界棒球經典賽正選30人名單將於美國時間2月3日繳交官方，中華隊今天下午於左營國訓中心進行選訓會議，敲定最終名單，但不會...

《中華隊×經典賽20年》20年完整紀錄 徐若熙想證明中華隊是一支強隊

中華隊強投徐若熙在加盟日本職棒軟銀鷹隊後，周一首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體訪問，談到即將開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊」。 世界棒球經典賽自2006年開始舉辦，成為棒球的最高殿堂，報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊在國際舞台的榮耀與挑戰，完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，也承載球迷對國際賽場上每一次賽事與拚搏的共同記憶。

