經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

世界棒球經典賽3月開打，日本隊今天正式宣布，大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚確定參戰，30人名單完全確定。

今天稍早有外媒指出，紅襪球團同意吉田正尚打經典賽，如今吉田確定參戰，原本的熱門人選大都會隊強投千賀滉大、小熊隊今永昇太都沒進入名單。

吉田去年賽季受傷且成績普通，例行賽只出賽55場，4轟、26打點，打擊率0.266，不過他季後賽面對洋基隊時狀態不俗。吉田上屆經典賽表現卓越，打擊率0.409、2轟與13分打點，包含4強賽對陣墨西哥的追平三分砲，幫助日本起死回生，最終拿下逆轉勝。

對於這次再度入選，吉田表示，「這次能入選日本隊，真的感到無比光榮。我會好好珍惜能和這支最棒的球隊、最棒的教練團與隊友並肩作戰，為了日本隊的勝利，全力完成自己的角色。我會抱持覺悟戰鬥，希望能再次和大家一起分享最棒的瞬間。」