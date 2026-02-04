經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚。 路透
世界棒球經典賽3月開打，日本隊今天正式宣布，大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚確定參戰，30人名單完全確定。

今天稍早有外媒指出，紅襪球團同意吉田正尚打經典賽，如今吉田確定參戰，原本的熱門人選大都會隊強投千賀滉大、小熊隊今永昇太都沒進入名單。

吉田去年賽季受傷且成績普通，例行賽只出賽55場，4轟、26打點，打擊率0.266，不過他季後賽面對洋基隊時狀態不俗。吉田上屆經典賽表現卓越，打擊率0.409、2轟與13分打點，包含4強賽對陣墨西哥的追平三分砲，幫助日本起死回生，最終拿下逆轉勝。

對於這次再度入選，吉田表示，「這次能入選日本隊，真的感到無比光榮。我會好好珍惜能和這支最棒的球隊、最棒的教練團與隊友並肩作戰，為了日本隊的勝利，全力完成自己的角色。我會抱持覺悟戰鬥，希望能再次和大家一起分享最棒的瞬間。」

日本30人名單如下：

投手：山本由伸（道奇）、高橋宏斗（中日）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、大谷翔平（道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（羅德）、松本裕樹（軟銀）、菅野智之（無所屬）。

捕手：中村悠平（養樂多）、坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）。

內野手：村上宗隆（白襪）、小園海斗（廣島）、岡本和真（藍鳥）、牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）。

外野手：鈴木誠也（小熊）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、吉田正尚（紅襪）。

