經典賽／中市宣布獨家展出巨型紀念球 同步直播中華隊預賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
世界棒球經典賽即將開打，市府變身應援基地。圖／台中市政府提供
世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日至10日在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，為喚起全台球迷對經典賽的熱血記憶，市府特別將全台唯一、獲大聯盟官方授權的「2023 WBC巨型紀念球」移至市府前廣場24小時獨家展出。該紀念球結合台中在地特色彩繪，全球僅台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，即日起開放市民近距離拍照打卡。

盧秀燕表示，這顆巨型紀念球不僅見證臺台中承辦國際級賽事的實力，更是作為「世界棒球之都」的重要印記，也成為全台獨一無二的棒球文化地標。市府珍藏這段屬於台中的國際賽事記憶，期盼透過紀念球展出，再次凝聚市民對棒球運動的熱情。

為迎接中華隊3月5日至8日預賽關鍵賽事，市府同步規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以1300吋超大螢幕即時轉播比賽，並結合限時應援市集，集結在地美食與棒球主題攤位，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍，邀請全國球迷齊聚台中，為中華隊加油應援。

運動局同步推出「周周抽、現場領」驚喜好禮活動，即日起連續4周辦理抽獎，前3周民眾只要追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有機會抽中限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每周五公開抽出幸運得主。

運動局補充，賽事直播期間，市府也將加碼準備10份現場好禮，隨機抽出給到場參與的球迷。此次系列活動結合巨型紀念球展出、賽事直播及應援市集，打造多元的運動體驗，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，一同在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台的精彩時刻。

更多活動資訊，將公告於運動局官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300&locale=zh_TW

世界棒球經典賽官方授權紀念球在府前廣場獨家展出。圖／台中市政府提供
台中市推出「到市府看直播，周周抽經典賽獨家限定好禮」系列活動。圖／台中市政府提供
