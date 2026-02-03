快訊

經典賽／洪一中勉鄭宗哲林家正 WBC讓台灣棒球再次瘋狂

中央社／ 台北3日電
林家正。 中央社
中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動，透露上週鄭宗哲林家正到雄鷹訓練基地參觀。洪一中鼓勵他們在WBC努力表現，「讓台灣棒球再瘋狂一次」。

洪一中今天出席活動接受媒體訪問，透露目前在世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓的野手鄭宗哲、林家正上週有到雄鷹全新運動訓練基地「皇鷹學院」參觀。球員願意為國家效力，也勉勵他們繼續努力，讓台灣棒球再瘋狂一次。

被問起有沒有了解目前沒有所屬球隊的林家正返台選秀的意願，洪一中先說，「現在不說這個」，但接著又說，相信林家正如果投入中職選秀，每隊都會有興趣，只要有好手願意回台灣，對中華職棒都是助力，大家集思廣益讓台灣棒球環境更好。

洪一中也有感而發，以前打球會說在有限的生涯賺足一輩子夠用的薪水，過去或許是口號，但現在是真的有機會可以達成。台灣整體棒球環境向上提升是好事，也讓小球員們除了讀書外，多了能一展身手的舞台。

