經典賽／中華隊今敲定30人名單不亮牌 2月6日早上8點鎖定直播
世界棒球經典賽正選30人名單將於美國時間2月3日繳交官方，中華隊今天下午於左營國訓中心進行選訓會議，敲定最終名單，但不會提前放榜，確定由大聯盟在台灣時間2月6日早上8點MLBNetwork直播揭曉。
中華隊在本屆預賽分在東京巨蛋進行的C組，與日本、南韓、澳洲、捷克隊爭取分組前二晉級門票。團隊目前正於國訓中心進行第一階段集訓，2月19日移師台北大巨蛋進入第二階段集訓及台日對抗賽，2月28日轉戰日本宮崎進行官辦熱身賽，備戰3月5日開打的正式比賽。
按照經典賽官方時程，2月3日需繳交30人名單，中華隊將於今天進行名單最終討論，也確定不會提前亮牌，而是留待官方公布。
大聯盟將在2月6日早上8點MLBNetwork直播揭曉20支參賽球隊30人名單，公布各隊完整戰力，身為衛冕冠軍的日本隊已揭曉29人，僅剩最後一人留待官方公布。
