經典賽／難忘上屆與達比修一起搭天鵝船 宮城大彌：想送他回聖地牙哥
歐力士隊24歲王牌左投宮城大彌連兩屆入選世界棒球經典賽，上屆與達比修有當隊友，在他身上學到很多，還在休假日一起來場「天鵝船約會」，本屆達比修將以顧問身分加入團隊，宮城大彌期待與他再次聚首，他笑說想跟前輩再次一起搭天鵝船，「我想送他回聖地牙哥。」
宮城大彌昨天首度進牛棚練投，使用經典賽比賽用球，共投66球，最快球速146公里。談到目前調整進度，他表示接下來只剩微調，希望在加入日本隊集訓之前能把狀況調整到100%。
宮城大彌與達比修有相差15歲，絲毫不影響兩人搭起友誼橋樑，宮城野說上屆在他身上學到很多東西，很感激他這次還願意加入日本隊，「他自己也有復健要忙，還是抽時間來幫日本隊，真的非常感謝。」
宮城大彌想起上次兩人在合宿休息日時一起搭天鵝船，這次也喊話想跟他一起搭，更開玩笑說：「我想送他回聖地牙哥。」
