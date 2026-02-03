快訊

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

經典賽／難忘上屆與達比修一起搭天鵝船 宮城大彌：想送他回聖地牙哥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
宮城大彌。 路透
宮城大彌。 路透

歐力士隊24歲王牌左投宮城大彌連兩屆入選世界棒球經典賽，上屆與達比修有當隊友，在他身上學到很多，還在休假日一起來場「天鵝船約會」，本屆達比修將以顧問身分加入團隊，宮城大彌期待與他再次聚首，他笑說想跟前輩再次一起搭天鵝船，「我想送他回聖地牙哥。」

宮城大彌昨天首度進牛棚練投，使用經典賽比賽用球，共投66球，最快球速146公里。談到目前調整進度，他表示接下來只剩微調，希望在加入日本隊集訓之前能把狀況調整到100%。

宮城大彌與達比修有相差15歲，絲毫不影響兩人搭起友誼橋樑，宮城野說上屆在他身上學到很多東西，很感激他這次還願意加入日本隊，「他自己也有復健要忙，還是抽時間來幫日本隊，真的非常感謝。」

宮城大彌想起上次兩人在合宿休息日時一起搭天鵝船，這次也喊話想跟他一起搭，更開玩笑說：「我想送他回聖地牙哥。」

經典賽 宮城大彌 達比修有

延伸閱讀

世界棒球經典賽預賽3月5日開打 台中市府廣場展示2023年紀念球

經典賽／太空人擋掉球星+1 主力先發投手布朗傳婉拒美國隊

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩越看越焦慮只求平安完賽

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

相關新聞

經典賽／中華隊今敲定30人名單不亮牌 2月6日早上8點鎖定直播

世界棒球經典賽正選30人名單將於美國時間2月3日繳交官方，中華隊今天下午於左營國訓中心進行選訓會議，敲定最終名單，但不會...

《中華隊×經典賽20年》20年完整紀錄 徐若熙想證明中華隊是一支強隊

中華隊強投徐若熙在加盟日本職棒軟銀鷹隊後，周一首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體訪問，談到即將開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊」。 世界棒球經典賽自2006年開始舉辦，成為棒球的最高殿堂，報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊在國際舞台的榮耀與挑戰，完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，也承載球迷對國際賽場上每一次賽事與拚搏的共同記憶。

經典賽／難忘上屆與達比修一起搭天鵝船 宮城大彌：想送他回聖地牙哥

歐力士隊24歲王牌左投宮城大彌連兩屆入選世界棒球經典賽，上屆與達比修有當隊友，在他身上學到很多，還在休假日一起來場「天鵝...

經典賽／預賽3月5日開打 台中市府廣場展示2023年紀念球

世界棒球經典賽預賽下月開打，中華隊3月5日到8日將在日本東京巨蛋鏖戰4場，力拚出線機會。台中市2023年曾經承辦經典賽預...

《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資開跑！重溫國際賽場熱血瞬間 超早鳥優惠搶先收藏

經典賽是世界棒球最高等級的殿堂，2006年起舉辦，至今剛好20年。中華隊每屆都有參與， 2013年打進八強是中華隊迄今最好的成績，陣中擁有王建民、郭泓志、彭政閔等傳奇球星，號稱史上「最強中華隊」。報時光團隊打造《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊在國際舞台的榮耀與挑戰，完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，也承載球迷對國際賽場上每一次賽事與拚搏的共同記憶。

經典賽／太空人擋掉球星+1 主力先發投手布朗傳婉拒美國隊

太空人隊休士頓大金球場雖是今年世界棒球經典賽主辦場地之一，但陣中不能參賽的選手比能打的還多，美國媒體消息指出，去年塞揚票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。