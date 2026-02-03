聽新聞
經典賽／預賽3月5日開打 台中市府廣場展示2023年紀念球
世界棒球經典賽預賽下月開打，中華隊3月5日到8日將在日本東京巨蛋鏖戰4場，力拚出線機會。台中市2023年曾經承辦經典賽預賽，當時獲得授權製作1顆巨型紀念球，日前特別從台中願景館移到市政府前廣場展示，市府也會在中華隊預賽期間直播比賽並現場抽獎。
台中市政府今天開市政會議。市長盧秀燕表示，2026世界棒球經典賽3月5日在日本東京巨蛋開打，市府為了提前響應並為中華隊加油打氣，特別將全國唯一的2023年世界棒球經典賽巨型紀念球，從台中願景館移師到新市政府前廣場展出。
盧秀燕指出，紀念球是2023年台中承辦經典賽預賽時，獲得美國職棒大聯盟（MLB）官方授權，由台中市政府製作，當時全球只有4個城市獲得授權，分別是台中、日本東京、美國邁阿密與鳳凰城，這也代表台中市承辦國際棒球賽事能力獲得國際認證。
盧秀燕說，這顆紀念球既是肯定也是榮耀，為了給今年的中華隊加油打氣，市府特別將之移師市府前廣場穿堂，讓球迷拍照打卡。運動局補充說明，巨型紀念球會在市府前廣場放到3月18日經典賽結束，再移回台中願景館。
盧秀燕表示，今年中華隊經典賽預賽有4場比賽，從3月5日到8日，市府會在府前廣場直播比賽，該場地可以說是全國最大，足夠容納3到4萬人，而且台中還有東亞最大的1300吋戶外螢幕，即使坐在廣場最外面靠近台灣大道的一側，也能清楚看到賽事。
運動局補充，為提前炒熱氣氛，2月2日起連續4周推出抽獎活動，每周一運動局官方粉絲專頁開放留言應援、周五公開抽獎，抽出限量的「2026台日棒球國際交流賽」門票；3月5日到8日賽事直播期間，市府會加碼準備10分好禮，現場隨機抽出。
