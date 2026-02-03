經典賽／中華隊召開選訓會議 30人名單待官方公布

中華隊強投徐若熙在加盟日本職棒軟銀鷹隊後，周一首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體訪問，談到即將開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊」。 世界棒球經典賽自2006年開始舉辦，成為棒球的最高殿堂，報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊在國際舞台的榮耀與挑戰，完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，也承載球迷對國際賽場上每一次賽事與拚搏的共同記憶。

