經典賽／中華隊召開選訓會議 30人名單待官方公布

中央社／ 台北3日電
中華隊。聯合報系資料照
世界棒球經典賽將於3月舉行，中華隊持續在國訓集訓，今天下午將開選訓會議討論30人名單，名單繳交期限為美國時間3日。中職秘書長楊清瓏表示，討論結果不會公布，待官方統一公告。

中職秘書長楊清瓏今天出席活動受訪表示，將於下午在高雄召開選訓會議，與教練團討論經典賽中華隊30人名單人選，但討論結果今天不會對外公布。

根據主辦單位美國職業棒球大聯盟（MLB）規定，各國繳交30人名單期限為美國時間2月3日，先前日本隊有自行對外公布名單。而MLB將於美東時間2月5日晚間7時（台灣時間2月6日上午8時），透過MLBNetwork直播公布參賽球隊30人名單。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊由總教練曾豪駒領軍，1月15日起在高雄國家訓練中心展開集訓。曾豪駒先前受訪曾透露，30人名單的人數規劃，設定會帶大概15至16名投手。

