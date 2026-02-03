《中華隊×經典賽20年》20年完整紀錄 徐若熙想證明中華隊是一支強隊

中華隊強投徐若熙在加盟日本職棒軟銀鷹隊後，周一首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體訪問，談到即將開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊」。

第六屆經典賽C組首場將於三月五日，由中華隊出戰澳洲揭開序幕，過往五屆，中華隊四度輸掉第一場球，唯一首戰贏球為2013年，在王建民6局無失分好投領軍下，以4：1擊敗澳洲隊，最終闖進八強。本屆首戰對澳洲的勝負，將成為中華隊晉級與否的風向球。

根據日媒體sanspo報導，徐若熙試投不僅展現速球威力，也投了招牌變速球，以及滑球、曲球和卡特球，徐若熙自認速球狀況不錯，軟銀一軍監督小久保裕紀首次看他投球也有好評價，認為平衡感很好，嘗試好幾種不同的抬腿方式，看來也經過一番思考。

世界棒球經典賽自2006年開始舉辦，成為棒球的最高殿堂，報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊在國際舞台的榮耀與挑戰，完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，也承載球迷對國際賽場上每一次賽事與拚搏的共同記憶。

報時光團隊細心重整各場賽事記錄，編輯成：賽前報導、經典正賽、賽後評析不同主題單元，重新凝視屬於台灣的棒球故事。

本書蒐集《聯合報》與《民生報》過往經典賽的關鍵賽事， 特別訪問中華隊各屆傑出球星回憶當年場景，並加入獨家「棒球教室」、「場邊故事」迷你專欄，深入解析戰術布局與比賽理念，打造出最完整、最具收藏價值的中華隊紀念專書。現在超早鳥34折，優惠價1280元，讓球迷搶先收藏中華隊的榮耀與感動。

此次募資期間支持者，更可額外獲得CT燙片，輕鬆熨燙在衣服、帽子或背包上，隨時展現中華隊的支持，並將這份屬於中華隊的熱血與榮耀，感染身邊的每一位朋友。