經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩越看越焦慮只求平安完賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊總教練布恩。 法新社
時間點落在球季開打前的世界棒球經典賽，讓參賽選手們的職棒母隊心驚驚，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）就坦言，自己的想法就是希望可以平安撐過去就好。

經典賽20隊30人正選名單即將在台灣時間6日早上8點由大聯盟MLB Network直播放榜，揭曉各隊入選人數，而洋基確認的參賽選手有美國隊賈吉（Aaron Judge）、貝德納（David Bednar）、英國隊奇森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）、多明尼加隊威爾斯（Austin Wells）、杜瓦（Camilo Doval）、羅沙里歐（Amed Rosario）。

其他有可能入選的選手還有克魯茲（Fernando Cruz）、卡波雷拉（José Caballero），小聯盟體系可能也有選手參戰，包括羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）、貝克（Brendan Beck）。

看著越來越長的參賽名單，布恩說：「選手不想錯過這項比賽，以經典賽的人氣來說，現在可能正處於巔峰。」但他也不諱言心中焦慮，「我們有7個、8個或9個選手參賽，我的感覺是，拜託平安無事撐過去就好，特別是投手。但還是要說，經典賽對棒球運動來說真的是好事。」

經典賽 洋基 MLB

