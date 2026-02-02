快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙練投。軟銀鷹IG
徐若熙練投。軟銀鷹IG

日本職棒軟銀鷹隊投手徐若熙首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體接訪， 談到3月5日開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊。」

根據日媒體sanspo報導，徐若熙今天不僅展現速球威力，也投了招牌變速球，以及滑球、曲球和卡特球，去年太平洋聯盟勝投王有原航平重返老東家日本火腿隊，徐若熙被認為是填補先發空缺的首選，似乎已經準備好「無縫接軌」日職。

徐若熙自認速球狀況不錯，軟銀一軍監督小久保裕紀首次看他投球也有好評價，認為平衡感很好，嘗試好幾種不同的抬腿方式，看來也經過一番思考。

徐若熙表示，首次進牛棚並不緊張，一月中旬已在台灣開始訓練，所以覺得很適應，日本的好球帶好像上、下都比較寬。

日本挑戰經典賽2連霸、隊史第4冠，將於3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊；徐若熙今天練投是用日職官方用球，未來訓練也會使用經典賽比賽球，並參加軟銀紅白對抗賽，再和中華隊會合準備迎接經典賽。

經典賽

延伸閱讀

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日職／春訓見大批球迷更投入 徐若熙明天首度牛棚練投

日職／12台將迎接2月1日春訓 林安可、徐若熙等4人一軍出發

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

相關新聞

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

日本職棒軟銀鷹隊投手徐若熙首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體接訪， 談到3月5日開打的世...

經典賽／索托再披多明尼加球衣 將和小葛雷諾組成恐怖打線

多明尼加挑戰世界棒球賽第2冠，今天再添重量級球星，大都會隊外野手索托（Juan Soto）證實，他將再次披上國家隊球衣，...

經典賽／尊重日本武士隊！ 軟銀將派柳田悠岐等球星打熱身賽

日本職棒春訓全面開訓第一天，去年奪下日本一的軟銀隊在宮崎展開訓練，本月22日、23日將在和經典賽日本隊進行2場熱身賽，軟...

經典賽／中華隊首戰對手澳洲備戰啟動 赴日集訓打5場自辦賽

澳洲隊為中華隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，今天公布備戰時程，將於2月16日前進東京都府中市展開移地訓練，期間將有5場自...

經典賽／還原接到大谷電話那一天 井端弘和：啊啊啊啊啊啊～

日本隊作為本屆世界棒球經典賽衛冕冠軍，大谷翔平在去年11月25日宣布參戰，成為日本武士組軍的一大基石，監督井端弘和透露幕...

經典賽／美、日就沒保險問題？ 道奇羅哈斯很多話想跟MLB說

世界棒球經典賽（WBC）球員保險惹爭議，開打倒數之際，陸續有為拉丁美洲國家效力的大聯盟球星因保險問題退出參賽，道奇隊37...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。