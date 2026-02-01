經典賽／尊重日本武士隊！ 軟銀將派柳田悠岐等球星打熱身賽

日本職棒春訓全面開訓第一天，去年奪下日本一的軟銀隊在宮崎展開訓練，本月22日、23日將在和經典賽日本隊進行2場熱身賽，軟銀隊總教練小久保裕紀今天（1日）透露，為全力協助日本隊，陣中球星柳田悠岐、山川穗高及今宮健太等資深球員都會出賽。

軟銀隊春訓分為A、B組，還有為資深球員設置的「S組」，名單有包括柳田悠岐、近藤健介、山川穗高、今宮健太等13人，春訓前期可自主調整，2月14日再加入球隊訓練。而陣中也有松本裕樹、牧原大成、近藤健介及周東佑京等4名球員入選經典賽。

在這些S組球員加入春訓後，軟銀隊月底就要和日本隊進行兩場熱身賽，小久保裕紀表示，他們本來應該不會在宮崎春訓階段就參與對外的賽事，但如果能對國家隊提供幫助，就要全力支援。

小久保裕紀表示，已經通知這些資深球員，會帶他們參與這兩場賽事，「這是對日本武士隊的尊重」，儘管這幾位經驗豐富的選手不會打滿全場，但有限的打席之下，也希望能對日本隊投手的備戰有所幫助。

小久保裕紀曾是2017年經典賽日本隊總教練，這次對於日本隊力拚二連霸，也提供最大程度的支援，包括在春訓期間，用「特例」的方式，開放讓軟銀隊上的經典賽國手做所有自己想要做的訓練，希望他們能為日本隊打出好成績。

軟銀隊與日本隊在宮崎進行完熱身賽後，2月25、26日將造訪台灣，在台北大巨蛋與中信兄弟、經典賽中華隊進行兩場賽事，屆時來台的陣容為何還有待公佈。