聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
柳田悠岐將代表軟銀與日本武士隊打熱身賽。圖截自X
日本職棒春訓全面開訓第一天，去年奪下日本一的軟銀隊在宮崎展開訓練，本月22日、23日將在和經典賽日本隊進行2場熱身賽，軟銀隊總教練小久保裕紀今天（1日）透露，為全力協助日本隊，陣中球星柳田悠岐、山川穗高及今宮健太等資深球員都會出賽。

軟銀隊春訓分為A、B組，還有為資深球員設置的「S組」，名單有包括柳田悠岐、近藤健介、山川穗高、今宮健太等13人，春訓前期可自主調整，2月14日再加入球隊訓練。而陣中也有松本裕樹、牧原大成、近藤健介及周東佑京等4名球員入選經典賽。

在這些S組球員加入春訓後，軟銀隊月底就要和日本隊進行兩場熱身賽，小久保裕紀表示，他們本來應該不會在宮崎春訓階段就參與對外的賽事，但如果能對國家隊提供幫助，就要全力支援。

小久保裕紀表示，已經通知這些資深球員，會帶他們參與這兩場賽事，「這是對日本武士隊的尊重」，儘管這幾位經驗豐富的選手不會打滿全場，但有限的打席之下，也希望能對日本隊投手的備戰有所幫助。

小久保裕紀曾是2017年經典賽日本隊總教練，這次對於日本隊力拚二連霸，也提供最大程度的支援，包括在春訓期間，用「特例」的方式，開放讓軟銀隊上的經典賽國手做所有自己想要做的訓練，希望他們能為日本隊打出好成績。

軟銀隊與日本隊在宮崎進行完熱身賽後，2月25、26日將造訪台灣，在台北大巨蛋與中信兄弟、經典賽中華隊進行兩場賽事，屆時來台的陣容為何還有待公佈。

經典賽

相關新聞

經典賽／還原接到大谷電話那一天 井端弘和：啊啊啊啊啊啊～

日本隊作為本屆世界棒球經典賽衛冕冠軍，大谷翔平在去年11月25日宣布參戰，成為日本武士組軍的一大基石，監督井端弘和透露幕...

經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

道奇隊球迷會今天登場，正值世界棒球經典賽倒數之際，成為今天發燒話題，大谷翔平前一秒剛表示，還不確定是否會在經典賽擔任投手...

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

波多黎各組隊不順，昨天連隊長林多（Francisco Lindor）都因保險問題「被退賽」，波多黎各棒協會長奎勒斯（Jo...

經典賽／美、日就沒保險問題？ 道奇羅哈斯很多話想跟MLB說

世界棒球經典賽（WBC）球員保險惹爭議，開打倒數之際，陸續有為拉丁美洲國家效力的大聯盟球星因保險問題退出參賽，道奇隊37...

經典賽／尊重日本武士隊！ 軟銀將派柳田悠岐等球星打熱身賽

日本職棒春訓全面開訓第一天，去年奪下日本一的軟銀隊在宮崎展開訓練，本月22日、23日將在和經典賽日本隊進行2場熱身賽，軟...

經典賽／中華隊首戰對手澳洲備戰啟動 赴日集訓打5場自辦賽

澳洲隊為中華隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，今天公布備戰時程，將於2月16日前進東京都府中市展開移地訓練，期間將有5場自...

