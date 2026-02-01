經典賽／中華隊首戰對手澳洲備戰啟動 赴日集訓打5場自辦賽

澳洲隊為中華隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，今天公布備戰時程，將於2月16日前進東京都府中市展開移地訓練，期間將有5場自辦熱身賽。

澳洲上屆打進八強，本屆預賽分在東京巨蛋進行的C組，將在3月5日午場面對中華隊，也是首場比賽。根據過往五屆案例，中華隊4度輸掉首戰，最終都無緣晉級，唯一首戰贏球為2013年，在王建民6局無失分好投領軍下，以4：1擊敗澳洲隊，最終闖進八強，首戰勝負成為中華隊晉級與否的風向球。

澳洲公布集訓時程，他們從2018年開始每逢重大國際賽事都於府中移地訓練，成為澳洲隊在海外的家，今年也不例外，球隊將於2月16日飛抵府中，並於21到26日6天期間與5支社會人球隊進行熱身賽，僅非美職體系選手可以出賽；接著於3月1日到3在宮崎停留3天，進行練球日及2場官辦熱身賽，也是美職體系球員准許加入比賽的時間點。

澳洲隊先前已經4度在府中進行集訓，而府中市在過去18個月斥資200萬美元升級球場設備，包括新增一座室內場地，澳洲棒協會長威廉斯（Glenn Williams）表示，「府中市不僅力挺澳洲隊，也讓選手在抵達時就感受到真誠的歡迎，當地社區給予我們支持，真的很期待再次回到這個我們在海外的家，為經典賽展開備戰。」